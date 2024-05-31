Тейлор Грин: Байден не только страдает деменцией, он ещё и сумасшедший

Фото: сайт Кремля
Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин написала в социальной сети X, что американский лидер Джо Байден «не только страдает деменцией», он «ещё и сумасшедший».
Конгрессвумен отметила, что тайное разрешение Байдена Украине наносить удары по российской территории американским оружием, может привести Штаты к прямой войне с РФ. По словам Тейлор Грин, такое решение характеризует нынешнего президента США, как провального политика.
Она заключила, что США должны стремиться к миру, а не к мировой войне.
Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Джо Байден втайне дал киевским властям разрешение на нанесение ударов американским оружием вглубь территории России. С подобным заявлением накануне выступил глава Минобороны Британии Грант Шаппс, который признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Она заключила, что США должны стремиться к миру, а не к мировой войне.
Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Джо Байден втайне дал киевским властям разрешение на нанесение ударов американским оружием вглубь территории России. С подобным заявлением накануне выступил глава Минобороны Британии Грант Шаппс, который признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова