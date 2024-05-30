NYT: Байден склонен разрешить Киеву нанесение ударов по России

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Президент США Джозеф Байден всё ближе к тому, чтобы разрешить Киеву нанесение ударов вглубь территории России с использованием американского оружия. В Белом доме считают смену позиции американского лидера по этому вопросу неизбежной.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета The New York Times. В публикации указывается, что Байден приближается к принятию одного из самых важных решений по Украине — отмене запрета на удары американским оружием по территории России.
Как сообщают источники, в администрации Белого дома уже начали ускоренную переоценку действующей политики на предмет её изменения в текущих условиях. В материале отмечается, что Вашингтон готов к этому, несмотря на беспокойство из-за возможного перерастания конфликта в прямое противостояние с сильным противником, владеющим ядерным оружием. Авторы статьи отмечают, что в случае одобрения ударов по России Киев столкнётся с жёсткими ограничениями со стороны США относительно выбора целей.
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Александр Бойцов