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NYT: Байден склонен разрешить Киеву нанесение ударов по России

30 мая 2024, 10:50
Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Президент США Джозеф Байден всё ближе к тому, чтобы разрешить Киеву нанесение ударов вглубь территории России с использованием американского оружия. В Белом доме считают смену позиции американского лидера по этому вопросу неизбежной.


Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета The New York Times. В публикации указывается, что Байден приближается к принятию одного из самых важных решений по Украине — отмене запрета на удары американским оружием по территории России.

Как сообщают источники, в администрации Белого дома уже начали ускоренную переоценку действующей политики на предмет её изменения в текущих условиях. В материале отмечается, что Вашингтон готов к этому, несмотря на беспокойство из-за возможного перерастания конфликта в прямое противостояние с сильным противником, владеющим ядерным оружием. Авторы статьи отмечают, что в случае одобрения ударов по России Киев столкнётся с жёсткими ограничениями со стороны США относительно выбора целей.

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#россия
Аятолла Хаменеи обратился к студентам американских университетов
Аятолла Хаменеи похвалил американских студентов за защиту палестинского народа
30 мая 2024, 11:01

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи похвалил студентов США за протесты против действий Израиля в секторе Газа и за поддержку палестинского народа. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте офиса верховного лидера Ирана.
По его словам, пробудившаяся совесть заставила молодежь встать на защиту угнетенных женщин и детей.

«Вы сформировали отделение Фронта сопротивления и начали почетную борьбу перед лицом безжалостного давления вашего правительства», — написал он.
Поддержка и солидарность профессоров американских вузов может дать долю утешения перед лицом «полицейской жестокости» американского правительства, а также того давления, которое оно оказывает на педагогов и студентов.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ушел в отставку
30 мая 2024, 10:14

Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, занимавший эту должность более шести лет, подал в отставку, сообщил глава республики Сергей Аксенов 30 мая в своем Telegram-канале.
На его место назначен Сергей Ганзий, ранее работавший заместителем начальника организационного управления аппарата Государственного совета Крыма, отметил Аксенов.

«Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Александрович Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов.
Волченко занимал пост министра с 2017 года. Согласно крымской конституции, его должность требует также утверждения парламентом республики.

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#заявление
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Губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова досрочно покидает свой пост
30 мая 2024, 10:04

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Единственная в России женщина-губернатор, глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила о своей отставке. Она сообщила также, что переходит на другую работу.
В видеообращении, опубликованном в телеграм-канале Комаровой, она назвала Югру своим домом и поблагодарила жителей автономного округа за долгую совместную работу, благодаря которой регион по многим показателям вышел на лидирующие позиции в стране. Наталья Комарова возглавляла ХМАО - Югру с 2010 года.

Некоторые источники сообщают, что заменит Комарову на посту главы региона нынешний мэр Тюмени Руслан Кухарук. Что касается самой Комаровой, то ей, по некоторым данным, предложено место в Совете Федерации. Официальное назначение нового губернатора ХМАО произойдёт в сентябре нынешнего года.

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#пост
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Выдворенного из РФ украинского студента МГУ Гулько не пустили в Грузию
30 мая 2024, 09:47

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Бывшего студента МГУ из Украины Сергея Гулько, который был выдворен из РФ за сбор денег в пользу ВСУ, не пустили в Грузию, об этом сам украинец сообщил в беседе с РИА Новости.
Гулько родился в Одессе, а после окончания школы поступил на факультет фундаментальной медицины МГУ. В Москве его неоднократно арестовывали за националистический посты и призывы к сбору денег в пользу ВСУ на страницах в социальных сетях. После четвёртого административного ареста суд постановил, что Гулько должен покинуть территорию РФ.

«Меня отвезли в центр временного содержания иностранных граждан. В течение недели я купил билет. Изначально я поехал в Грузию, в Грузии мне отказали во въезде без объяснения причин», — рассказал собеседник агентства.

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#грузия
#студент
#всу
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Венгрия может потерять высокие посты в ЕК из-за отказа помогать Украине
Politico: ЕС лишит Венгрию высоких постов в ЕК из-за сопротивления помощи Киеву
30 мая 2024, 09:31

Фото: iStock/rarrarorro

Венгерские министры могут потерять свои высокие посты в Еврокомиссии из-за отказа страны продолжать помощь Украине, об этом пишет издание Politico со ссылкой на трёх дипломатов, пожелавших остаться анонимными.
«Устав от постоянного обструкционизма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины, его коллеги-лидеры по ЕС планируют наказать его, предоставив его стране низкий министерский пост в следующем составе Европейской комиссии», — прокомментировал сложившуюся ситуацию автор статьи.

Уточняется, что в Евросоюзе устали от промедления Орбана с введением антироссийских санкций, а также от его отказов продолжать поставки военной помощи Вооружённым силам Украины.

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#венгрия
#евросоюз
#украина
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Китай проведёт в 2026 году второй саммит с арабскими странами
30 мая 2024, 09:11

Фото: сайт Кремля

Китай продолжит совместную работу с арабскими странами во имя совместного решения острых проблем современности ради достижения мира и стабильности. В 2026 году планируется проведение второго китайско-арабского форума.
Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия 10-й министерской встречи Форума сотрудничества Китая и арабских стран, передаёт ТАСС. По словам китайского лидера, такой саммит станет новой важной вехой сотрудничества Китая и государств арабского мира.

Си Цзиньпин также добавил, что Китай готов и далее работать с арабскими странами на основе принципов уважения Устава ООН и уважения независимого выбора людей разных стран. КНР готова вместе с арабскими государствами отстаивать равноправную и упорядоченную многополярность и инклюзивную экономическую глобализацию, заключил глава республики.

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#си цзиньпин
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Над Азовским и Черным морями за ночь сбили восемь ATACMS и беспилотников
Минобороны: над Азовским и Черным морями за ночь сбили восемь ATACMS и БПЛА
30 мая 2024, 07:29

Фото: istock /e-crow

Средства ПВО за минувшую ночь сбили 8 дронов над Черным морем, 8 ракет ATACMS над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило МО РФ.
Сообщается, что дежурными средствами ПВО уничтожны 8 оперативно-тактических ракет над акваторией Азовского моря, а также 8 БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Крымского полуострова.

Помимо этого, в акватории Черного моря были уничтожены 2 безэкипажных катера.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Захарова назвала самыми важными слова Путина о необходимости работать как на линии фронта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Захарова назвала самыми важными слова Путина о необходимости работать как на линии фронта
Захарова: слова Путина о необходимости работать как на линии фронта самые важные
30 мая 2024, 07:18

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала самыми важными слова президента РФ Владимира Путина о необходимости работать как на линии фронта. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок выступления президента России на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

Путин заявил, что все должны работать как на линии фронта и чувствовать себя мобилизованными. Президент отметил, что только так страна добьется всех целей, которые были поставлены. В современных условиях по-другому работать нельзя, добавил он.

«Самые важные слова», — написала она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление республиканца Майкла Маккола об ударах Украины по российским территориям. В ходе слушаний в Конгрессе США республиканец Майкл Маккол призвал разрешить украинским военным наносить удары вглубь российской территории с помощью американского вооружения. Захарова в ответ на это указала на здание американского посольства в России.

Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Пушков посмеялся над Макроном после слов его предшественника Саркози об Украине
Пушков высмеял Макрона после слов Саркози о французских войсках на Украине
30 мая 2024, 06:54

Фото: РИА Новости / Александр Казаков

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления бывшего французского президента Николя Саркози о риске войны между РФ и Францией из-за Украины.
Ранее Саркози выразил сомнения в необходимости отправки французских военнослужащих на Украину, сказав, что не может представить войну между РФ и Францией и задался вопросом о возможных последствиях. Как считает политик, «мир танцует на краю вулкана».
«Выразив «серьезные сомнения» в целесообразности отправки французских войск на Украину, экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что не может «представить себе войну между страной Бальзака и страной Толстого». Что же, Макрону куда проще: весьма вероятно, что он не читал ни того, ни другого», — написал Пушков в Телеграм-канале.
Ранее в США объяснили присутствие французских военных в зоне специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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