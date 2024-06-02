Белый дом: Байден не желает стать ответственным за начало третьей мировой войны

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США не стремятся к конфликту с Россией и другими ядерными державами. Американский президент Джозеф Байден вовсе не стремится быть ответственным за развязывание третьей мировой войны.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. В интервью телекомпании АВС, отвечая на вопрос, быть втянутым в украинский конфликт после разрешения ВСУ наносить удары по территории РФ с использованием западного оружия, чиновник ответил, что Байден и его администрация не хочет развязывать третью мировую войну и вступать в противостояние с ядерными державами.
Кирби уточнил, что Соединённые Штаты позволили Киеву наносить удары по военным объектам, артиллерийским позициям и перевалочным базам, которые Россия использует в качестве своеобразной буферной зоны.
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Александр Бойцов