Байден не успеет выделить Украине более $2 млрд военной помощи – Пентагон

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Администрация президента США Джо Байдена не успеет выделить Украине военную помощь в размере свыше двух миллиардов долларов, поэтому рассчитывает на продолжение поставок при избранном главе государства Дональде Трампе. Об этом сообщили в Пентагоне.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ранее в этот день заявил, что Вашингтон будет отправлять Киеву военную помощь до последнего дня администрации Байдена. Также нынешние власти рассчитывают на продолжение помощи со стороны иных союзников Украины.
Кроме того, американский госсекретарь выразил уверенность в том, что будущая администрация Трампа будет стремиться обеспечить Украине наилучшую возможную сделку по урегулированию конфликта.
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Анастасия Чинкова