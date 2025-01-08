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Условия на мировой арене и на Украине стали более благоприятными для России. Об этом сообщает издание Atlantic.
Отмечается, что в настоящее время обстоятельства гораздо более благоприятных для России как на Украине, так и на международной арене.
Автор материала, политолог и супруг экс-замгоссекретаря США Виктории Нуланд Роберт Каган заявил, что президенту России Владимиру Путину удалось обеспечить для своей страны благоприятные условия в мире.
Каган также сравнил Россию с СССР времён Второй мировой войны, а власти страны при этом убеждены, что позиции государства ещё более укрепятся. Политолог убеждён, что в связи с этим избранный президент США Дональд Трамп столкнётся с серьёзным противодействием России на Украине, которое может привести к его поражению.
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Автор материала, политолог и супруг экс-замгоссекретаря США Виктории Нуланд Роберт Каган заявил, что президенту России Владимиру Путину удалось обеспечить для своей страны благоприятные условия в мире.
Каган также сравнил Россию с СССР времён Второй мировой войны, а власти страны при этом убеждены, что позиции государства ещё более укрепятся. Политолог убеждён, что в связи с этим избранный президент США Дональд Трамп столкнётся с серьёзным противодействием России на Украине, которое может привести к его поражению.
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Анастасия Чинкова