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В Киев прибыла делегация Совета нацбезопасности США во главе с директором ведомства по вопросам Украины Уинфилдом Свонтоном. Об этом сообщило Минобороны страны в своём Telegram-канале.
Отмечается, что перед заседанием в формате Рамштайн в украинскую столицу прибыла американская делегация.
Со стороны Украины участие в переговорах принял замминистра обороны Сергей Боев. В ходе встречи были рассмотрены различные вопросы, в том числе обсуждение итогов предоставления военной помощи Киеву от Вашингтона.
Также американские и украинские представители запланируют взаимодействие Советов нацбезопасности обеих сторон в наступившем году.
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Со стороны Украины участие в переговорах принял замминистра обороны Сергей Боев. В ходе встречи были рассмотрены различные вопросы, в том числе обсуждение итогов предоставления военной помощи Киеву от Вашингтона.
Также американские и украинские представители запланируют взаимодействие Советов нацбезопасности обеих сторон в наступившем году.
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Анастасия Чинкова