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Главный координатор поставок вооружения Украине ушла из Пентагона

Politico: ведущий координатор военных поставок Украине Купер ушла из Пентагона
Фото: iStock/icholakov

Фото: iStock/icholakov

Главный координатор военных поставок Украине в Пентагоне Лора Купер покинула свой пост. Об этом сообщает издание Politico, отмечая, что она играла ведущую роль в вопросе снабжения Киева вооружением.


Отмечается, что отставка произошла в начале 2025 года. Купер находилась на этой должности в Пентагоне на протяжении 20 лет.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Штаты заметно снизили объём военной помощи Украине. Он составил порядка 19,5 миллиардов долларов, что в переводе на рубли равняется 2,02 триллионам. Большая часть поставок в прошлом году была направлена на укрепление украинской системы ПВО.

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#пентагон
#украина
#сша
#россия
#пво
#поставки
Турция и Сирия могут провести крупномасштабную операцию против РПК
08 января 2025, 12:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Войска Турции и Сирии могут провести крупномасштабную военную операцию против курдских боевиков из Рабочей партии Курдистана (РПК) в случае, если Запад выдвинет «новые требования». Об этом сообщает турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Во вторник глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что турецкие власти выступили с ультиматумом в адрес курдских боевиков РПК в Сирии, заявив, что в случае игнорирования призывов военная операция может быть неизбежно реализована.

Издание отмечает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что турецко-сирийская операция неизбежна, если РПК не сложит оружие и продолжит настаивать на другой администрации в Сирии. Также меры ​будут приняты в том случае, если Запад выдвинет новые требования, суть которых не раскрывается.

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#операция
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#оружие
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Пушков раскрыл замысел Трампа и Маска по Великобритании
Пушков: Трамп разрешает Маску критиковать Британию, чтобы убрать Стармера
08 января 2025, 11:50

Фото: iStock/mrrobotonur07

Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает нападки американского бизнесмена Илона Маска на премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которого обвиняют в якобы причастности к делу о массовых изнасилованиях в городе Телфорд. Об этом в своём Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
Отмечается, что репутация Стармера стремительно рушится под давлением Илона Маска и Найджела Фаража – главы британской правопопулистской партии Reform UK, которую американский миллиардер назвал единственной надёжной в Британии.

Пушков убеждён, что Трамп не выступает против таких нападок на Стармера со стороны Маска, поскольку хочет добиться прихода на должность премьера Британии другого политика.

Ранее британская газета The Telegraph писала, что как минимум тысяча несовершеннолетних девочек подверглась изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд. При этом, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности за неспособность остановить эти преступления.

Маск подчеркнул, что в Великобритании предъявление обвинения в том числе по делам об изнасиловании производится полицией с одобрения Королевской прокурорской службы. В период, когда расследовалось дело в Телфорде, службой руководил Стармер. Он закрыл дело, несмотря на неопровержимые доказательства вины. Маск убеждён, что это было сделано с целью избежать обвинений в адрес самого Стармера.

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#обвинение
#изнасилование
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На Украине заявили о нелегитимности спикера Верховной рады
Экс-депутат Олейник объявил нелегитимным спикера Верховной рады Стефанчука
08 января 2025, 11:31

Фото: iStock/olegda88

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук является таким же нелегитимным, как Владимир Зеленский. Об этом заявил член движения «Другая Украина», бывший депутат украинского парламента Владимир Олейник в беседе с РИА Новости.
Напомним, что срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский тогда назвал голосование «несвоевременным».

Олейник подчеркнул, что во время объявленного военного положения разрешены только выборы Верховной рады. Однако будучи уже нелегитимным Зеленский вносит в парламент законопроект о продлении военного положения, который в итоге приняли. Если бы проект вносит Стефанчук, как врио президента, то военное положение было бы на законном основании продлено. Однако в случае с Зеленским это означает нарушение закона, а значит с 29 августа 2024 года (дата истечения пятилетних полномочий Рады) такое положение в стране не действует.

Эксперт добавил, что на парламентские выборы даётся 100 дней после окончания полномочий предыдущего созыва. Однако выборы не проводились, значит и у Верховной рады, так же как у Зеленского, истёк пятилетний срок полномочий.

Олейник отметил, что такое положение опасно, поскольку, когда Россия будет прорабатывать вопрос мирного договора с Украиной, возникнет вопрос о легитимности спикера Рады Стефанчука. Если договор будет подписан, а затем на Украине сменится власть, то новые судьи начнут разбираться, кем был Стефанчук на момент подписания. В результате, сделку посчитают незаконной.

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#нарушение
#законо парламент
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Захарова: блокировка поставок газа в Приднестровье — издевательство над жителями
08 января 2025, 11:17

Фото: iStock/ NiseriN

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала блокировку Молдовой поставок газа в Приднестровье. Её процитировал Teлеграм-канал «Sputnik Молдова».
Официальный представитель МИД Российской Федерации отметила, что блокировка Молдовой поставок газа в Приднестровье является издевательством над местными жителями.

Мария Захарова подчеркнула, что в Молдавии в настоящий момент происходит «то, что Запад стимулирует во всех точках мира».

«Под лжелозунгами о свободе демократии решение политических, геополитических вопросов с использованием всего инструментария, буквально неонацизма», — обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что после прекращения транзита российского газа через Украину страны Европейского союза закупили рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ).

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#газ
#молдавия
#мид рф
#мария захарова
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Захарова высказалась о заявлениях Трампа по Канаде и Гренландии
08 января 2025, 10:45

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложения избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии и Канады, напомнила, что он пока не вступил в должность главы государства. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
Дипломат призвала рассматривать все заявления Трампа, учитывая то, что пока он говорит не от лица президента США и американского народа. Затем, когда он официально вступит в должность, его заявления будут рассматриваться и оцениваться уже иначе.

Напомним, что после своего избрания на пост главы Соединённых Штатов Трамп неоднократно высказывался о желании присоединить к стране Канаду, Гренландию и Панамский канал.

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#мария захарова
#дональд трамп
#сша
#канада
#россия
#политика
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«Чёрта с два»: премьер Канады ответил Трампу на предложение присоединить страну к США
Трюдо словами «чёрта с два» ответил на предложение Трампа присоединить Канаду
08 января 2025, 10:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо категорически отверг вероятность присоединения страны к США, о чём с недавнего времени активно говорит избранный американский президент Дональд Трамп.
«Чёрта с два Канада станет частью Соединённых Штатов», – выразился Трюдо на своей странице в соцсети Х.
Политик подчеркнул, что сообщества и работники обеих стран остаются в плюсе от взаимных партнёрских отношений в области торговли и обеспечения безопасности.

Напомним, что Трамп недавно предложил присоединить Канаду к США на правах 51-го штата.

Кроме того, после своего избрания на пост президента Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить Гренландию к США.

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#сша
#канада
#политика
#премьер-министр
#дональд трамп
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В РАН сделали прогноз об отношениях России и Грузии в 2025 году
РАН: Грузия не будет устанавливать дипломатический диалог с Россией в 2025 году
08 января 2025, 10:15

Фото: iStock/andriano_cz

В 2025 году Грузия не будет устанавливать дипломатический диалог с Россией и не пойдёт на восстановление дипотношений. Об этом говорится в докладе ИМЭМО РАН, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что позиция грузинских властей по отношению к Москве в этом году по-прежнему будет определяться нерешенностью, с точки зрения официального Тбилиси, абхазской и югоосетинской проблем.

Причём в докладе указано, что вне зависимости от того, какой политической ориентации в итоге будет придерживаться Грузия, страна не перейдёт к установлению дипломатического диалога и восстановлению дипломатических отношений с Россией.

Кроме того, маловероятно, что Тбилиси примет участие в обсуждении проблем Южной Осетии на платформе «3 3».

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#россия
#грузия
#политика
#ран
#прогноз
#отношения
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Глава МИД Турции Фидан: Военная операция против курдов в Сирии вполне возможна
08 января 2025, 09:04

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что проведение военной операции против курдов в Сирии вполне возможно. Такой вариант развития событий станет актуальным, если руководители Рабочей партии Курдистана (РПК) не выполнят поставленные им условия.
В интервью телеканалу CNN Türk глава турецкого МИД отметил, что курдам были выдвинуты конкретные требования: руководители РПК должны покинуть Сирию, а оставшиеся члены РПК и ассоциированные с ней сирийские формирования — сложить оружие и сотрудничать с новыми властями Дамаска. В противном случае военная операция станет законным выбором, сказал Фидан.

По словам министра, новая сирийская администрация должна решить «проблему РПК», а также «Сил народной самообороны», которые рассматриваются Анкарой как сирийское ответвление этой организации. Фидан подчеркнул, что Турция ждёт от Дамаска шагов в этом направлении, но понимает, что на это потребуется время.

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#операция
#оружие
#мид
#администрация
#турция
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В Германии депутаты от партии Шольца перепутали российскую подлодку с немецкой
08 января 2025, 08:08

Фото: istockphoto/razihusin

Два немецких политика из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую возглавляет канцлер Олаф Шольц, перепутали российскую подводную лодку с немецкой субмариной.
Об этом конфузе рассказала газета Bild. Бундесвер недавно решил заказать у концерна Thyssenkrupp Marine Systems, штаб-квартира которого находится в Киле, ещё четыре подводных лодки класса U212CD на сумму свыше 4,7 миллиарда евро.

Депутат Бундестага Кристиан Клинк и кандидат в депутаты от избирательного округа Киль Кристина Шуберт разместили в социальной сети пост с изображением подлодки и надписью о том, что это решение парламента укрепит безопасность страны и промышленную площадку Киля.

Однако вместо немецкой субмарины соратники Шольца опубликовали фотографию российской подводной лодки «Варшавянка» проекта 636. После того, как об оплошности стало известно, оба политика принесли извинения.

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