Главный координатор поставок вооружения Украине ушла из Пентагона

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Главный координатор военных поставок Украине в Пентагоне Лора Купер покинула свой пост. Об этом сообщает издание Politico, отмечая, что она играла ведущую роль в вопросе снабжения Киева вооружением.
Отмечается, что отставка произошла в начале 2025 года. Купер находилась на этой должности в Пентагоне на протяжении 20 лет.
Ранее сообщалось, что в 2024 году Штаты заметно снизили объём военной помощи Украине. Он составил порядка 19,5 миллиардов долларов, что в переводе на рубли равняется 2,02 триллионам. Большая часть поставок в прошлом году была направлена на укрепление украинской системы ПВО.
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Анастасия Чинкова