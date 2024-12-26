Байден не включил помощь Киеву в новый оборонный бюджет США

Фото: iStock/pawinp
Действующий американский лидер Джо Байден не включил помощь Киеву в оборонный бюджет США, передает РИА Новости.
Финансовый год в Штатах начинается 1 октября, но из-за некоторых политических нюансов решения по данному вопросу затянулись. Расходы на военную промышленность Байденом были оглашены только на днях.
Согласно информации агентства, текущий год в США был сложным в сфере оборонной промышленности. В правительстве приходилось долго спорить о том, какой вариант помощи оказывать своим союзникам, в том числе и Украине.
Уточняется, что сумма оборонного бюджета составила 895 млрд долларов. В 2023 году данный показатель был на 9 млрд меньше. Примечательно, что для союзников практически никаких конкретных выплат не предусмотрено.
В законе, который недавно подписал действующий глава США, присутствуют и необычные положения. Например, теперь в Соединенные Штаты запрещен к продаже чеснок, который поставлялся из Китая.
Читайте также:
Байден приказал США продолжать наращивать поставки оружия Украине пока он у власти
В Великобритании ответили на вопрос о целях поддержки Украины
Байдена возмутил массированный удар ВС России по Украине 25 декабря
Согласно информации агентства, текущий год в США был сложным в сфере оборонной промышленности. В правительстве приходилось долго спорить о том, какой вариант помощи оказывать своим союзникам, в том числе и Украине.
Уточняется, что сумма оборонного бюджета составила 895 млрд долларов. В 2023 году данный показатель был на 9 млрд меньше. Примечательно, что для союзников практически никаких конкретных выплат не предусмотрено.
В законе, который недавно подписал действующий глава США, присутствуют и необычные положения. Например, теперь в Соединенные Штаты запрещен к продаже чеснок, который поставлялся из Китая.
Читайте также:
Байден приказал США продолжать наращивать поставки оружия Украине пока он у власти
В Великобритании ответили на вопрос о целях поддержки Украины
Байдена возмутил массированный удар ВС России по Украине 25 декабря
Екатерина Коршунова