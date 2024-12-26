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Байден не включил помощь Киеву в новый оборонный бюджет США

Фото: iStock/pawinp

Фото: iStock/pawinp

Действующий американский лидер Джо Байден не включил помощь Киеву в оборонный бюджет США, передает РИА Новости.
Финансовый год в Штатах начинается 1 октября, но из-за некоторых политических нюансов решения по данному вопросу затянулись. Расходы на военную промышленность Байденом были оглашены только на днях.

Согласно информации агентства, текущий год в США был сложным в сфере оборонной промышленности. В правительстве приходилось долго спорить о том, какой вариант помощи оказывать своим союзникам, в том числе и Украине.



Уточняется, что сумма оборонного бюджета составила 895 млрд долларов. В 2023 году данный показатель был на 9 млрд меньше. Примечательно, что для союзников практически никаких конкретных выплат не предусмотрено.

В законе, который недавно подписал действующий глава США, присутствуют и необычные положения. Например, теперь в Соединенные Штаты запрещен к продаже чеснок, который поставлялся из Китая.

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В США рассказали о грусти Байдена из-за завершения его президентского срока
NYT: Байден надеется найти утешение в последней поездке на посту президента
26 декабря 2024, 12:36

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

До окончания срока действующего президента США Джо Байдена осталось менее месяца, из-за чего он пребывает в грустном состоянии и настроен на размышления. Об этом сообщает The New York Times.
Уточняется, что Байден сожалеет по поводу своего решения не подписывать чеки помощи по борьбе с COVID-19, а также по поводу того, что у него была репутация самого бедного законодателя в Конгрессе США. По данным источника, действующий американский лидер будет искать «утешения и облегчения» в рамках визита к Папе Римскому Франциску в январе.

Напомним, ранее Джо Байден вышел из президентской гонки. По результатам выборов, прошедших 5 ноября текущего года, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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«Вешать на Украину»: Военэксперт предположил, кто виноват в крушении азербайджанского самолета в Актау
Военэксперт Литовкин: Украине сбивать самолет над Каспийским морем бессмысленно
26 декабря 2024, 11:45

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

В результате авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines, произошедшей утром 25 декабря близ города Актау на западе Казахстана, в центр судмедэкспертизы доставлены 38 тел погибших. На появившихся вчера кадрах были замечены глубокие маленькие отверстия, похожие на следы поражающих элементов или осколков.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что необходимо дождаться проведенной экспертизы и не делать скороспешных выводов.

«Зачем Украине сбивать самолет, который летел из Баку в Грозный, еще и над Каспийским морем? Где Украина, а где Каспийское море? Там же нет украинских систем противовоздушной обороны. От взорвавшегося баллона осколки могли отлететь и сделать эти дырки. У птиц есть клювы, которые могли столкнуться с бортом на огромной скорости. Это называется «кинетический удар», и клювом пробило», — сказал эксперт.

По его словам, нельзя судить по фотографиям, потому что они могут искажать.

«Зачем нам каждый лык вешать на Украину? Тем более, если это не соответствует действительности. Нужно дождаться официальной информации», — заключил он.

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#дагестан
#всу
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ФСБ опубликовала аудио с наставлениями супруги готовившему теракт агенту Украины
26 декабря 2024, 11:16

Фото: iStock/Pinkypills

ФСБ РФ опубликовала аудиозапись телефонного разговора агента Украины готовившего покушение на российского военнослужащего с его женой, на которой женщина давала мужу дальнейшие указания, передает РИА Новости.
«Все нормально, есть нюансы. В пятницу он сначала со мной свяжется, потом я с тобой — так надо. Выйдешь, он тебе просто скажет куда. Ты там сделаешь, что положено, он тебе это оплатит, ценник скажешь какой на билеты и все прочее. Сейчас решаются организационные вопросы», — сказала на аудиозаписи супруга украинского агента.

Утром 26 декабря в ФСБ России сообщили о предотвращении серии покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны и членов их семей. Подготовка атак осуществлялась спецслужбами Украины. Задержаны четверо россиян, которым может грозить пожизненное заключение.

В ведомстве также сообщили, что один из задержанных должен был установить бомбу под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны, которую собирались взорвать дистанционно с территории Украины. Личность того, на кого готовилось покушение, не раскрывается.

Один из задержанных за подготовку покушений на высокопоставленных российских военных сообщил, что тайник с бомбой находился в районе подмосковного Протвино.

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#фсб
#билеты
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#протвино
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#минобороны
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Стало известно, что долги Украины лягут на США
Риттер: Украины не будет, а ее долги лягут на США
26 декабря 2024, 10:50

Фото: iStock/Pineapple Studio

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что долговые обязательства Украины будут возложены на США, поскольку сама Украина может прекратить свое существование. Об этом он написал в соцсети X.
Так американский разведчик ответил на вопрос журналиста Такера Карлсона, который поинтересовался у своих подписчиков, обязана ли Украина погасить все свои кредитные долги.

«Украина не будет существовать. Этот долг ляжет на нас», — написал Риттер.

Согласно мнению аналитика, это станет непосредственным следствием поражения США в прокси-войне с Россией.

В середине декабря США объявили о предоставлении Киеву займа в 20 миллиардов долларов в рамках кредита G7 на 50 миллиардов долларов, с погашением за счет замороженных российских активов. После начала специальной военной операции страны ЕС и G7 заморозили активы России на сумму около 300 миллиардов евро, что Москва считает воровством. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия также может не возвращать деньги.

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#россия
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#всу
#активы
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Глава Шри-Ланки в письме Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС
26 декабря 2024, 09:10

Фото: iStock/bloodua

Глава Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме президенту РФ Владимиру Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС. Об этом сообщил РИА Новости посол республики в Москве Пакир Амза.
По словам посла, власти Шри-Ланки также обратились к другим членам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера. Амза добавил, что ланкийский президент направил письмо российскому лидеру в октябре текущего года.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к объединению официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Главная тема встречи — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

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#шри-ланка
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Зеленский сменил посла Украины в Германии
Bild: Зеленский уволил посла Украины в Германии Макеева из-за критики
26 декабря 2024, 08:21

Фото: iStock/alzay

Владимир Зеленский уволил посла в Германии Алексея Макеева из-за малой помощи Киеву от Берлина. Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что Зеленский уволил посла в Германии Алексея Макеева, который находился на посту с октября 2022 года. Согласно информации источника, его сменит нынешний посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Официальной причиной замены Макеева называется регулярная ротация дипломатов, однако есть мнение, что это произошло из-за регулярной критики в адрес посла. Утверждается, что Макеев останется в Берлине до февраля 2025 года.

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#германия
#владимир зеленский
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Лукашевич назвал обвинявших Лаврова в дезинформации на СМИД ОБСЕ недалекими
26 декабря 2024, 07:22

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что обвинения в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова в дезинформации на встрече СМИД ОБСЕ на Мальте исходят от злобных и недалеких людей. Об этом информирует РИА Новости.
«Да, злобные, недалекие люди. Люди, которым чуждо уважение к иной позиции, попытка понять ее, не обязательно соглашаясь», — сказал он.

Как отметил постоянный представитель России при ОБСЕ, в этом и заключается суть дипломатии: в процессе диалога важно выслушать позицию другой стороны, даже если она вызывает неприятные чувства, и в ответ, возможно, получить аналогичное мнение, при этом стремясь найти общие интересы.

По словам дипломата, никто не пытался искать общие точки соприкосновения. Вместо этого обсуждения свелись к конфронтационной риторике, что, по мнению постоянного представителя РФ, было предсказуемо.

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Неформальный саммит СНГ прошел без лидеров Армении и Азербайджана
Пашинян и Алиев пропустили неформальный саммит СНГ из-за ковида и ЧП
26 декабря 2024, 01:39

Никол Пашинян (фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не присутствовали на неформальном саммите лидеров СНГ.
Причины их отсутствия оказались разными: Пашинян остался дома из-за коронавируса, а Алиев был вынужден срочно вернуться после известия о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане, пишет «Коммерсантъ».

Никол Пашинян сообщил в своем заявлении 23 декабря, что получил положительный тест на коронавирус. Несмотря на то что 25 декабря повторное тестирование дало отрицательный результат, премьер-министр решил воздержаться от участия в саммите.

Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам катиться в ад
Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам катиться в ад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Пашинян сможет присоединиться к саммиту ЕАЭС 26 декабря по видеосвязи.

Ильхам Алиев, вылетевший на встречу, был вынужден изменить планы после информации о крушении самолета в Казахстане, летевшего рейсом Azerbaijan Airlines.

25 декабря сообщалось, что на встрече в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин угостил гостей блюдами, включая томленого осетра и ленивые вареники с уткой. Фото неформального завтрака выложили в Telegram-канале «Пул первого».



На встрече присутствовали лидеры Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Киргизии.

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#никол пашинян
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Политолог раскрыл, почему Пашинян не приехал на саммит СНГ
Политолог Шармазанов: Пашинян отказался от саммита СНГ из-за смены политвектора
25 декабря 2024, 20:43

Фото: iStock/Wirestock

Премьер Армении Никол Пашинян отказался от поездки на саммит СНГ из-за того, что его задача — сменить политический вектор от сотрудничества с Россией в сторону НАТО и Турции. Об этом заявил политолог Эдуард Шармазанов. По его словам, армянский премьер намеренно торпедирует союзнические отношения с Москвой.
«Если бы Запад и Турция предложили Еревану усилить торгово-экономические отношения, команда Пашиняна быстро вышла бы и из ЕАЭС, и из ОДКБ. Но ни Евросоюз, ни Турция не предлагают Армении ничего, кроме постепенного разрыва отношений с РФ. Поэтому Пашиняну, с одной стороны, приходится активно взаимодействовать с Россией в торгово-экономическом плане, с другой — заявлять, что «российское военное присутствие является угрозой для безопасности Армении», — пояснил Шармазанов в беседе с «Петербургским дневником».
Также стало известно, что Кремль рассчитывает на участие Пашиняна в саммите ЕАЭС, который пройдет 26 декабря. Как сообщают argumenti.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на участие армянского премьера по видеосвязи.

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