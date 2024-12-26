Байден не включил помощь Киеву в новый оборонный бюджет США

Премьер Армении Никол Пашинян отказался от поездки на саммит СНГ из-за того, что его задача — сменить политический вектор от сотрудничества с Россией в сторону НАТО и Турции. Об этом заявил политолог Эдуард Шармазанов. По его словам, армянский премьер намеренно торпедирует союзнические отношения с Москвой.