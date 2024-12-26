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Член парламента Великобритании, экс-глава ВС королевства генерал сэр Дэвид Ричардс задался вопросом, какую цель преследует Лондон, оказывая поддержку Киеву. Об этом сообщает «Лента.ру».
Он призвал правительство страны четко ответить, добивается ли оно возвращения Украине всех территорий, включая Крым. Отвечая на запрос генерала, член Палаты лордов баронесса Дженни Чапман подтвердила намерение Британии оказывать поддержку Украине столько, «сколько потребуется для ее самообороны и обеспечения справедливого и прочного мира».
Уточняется, что для Лондона выведение ВС РФ с территории Украины является «самым очевидным» путем завершения конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Уточняется, что для Лондона выведение ВС РФ с территории Украины является «самым очевидным» путем завершения конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова