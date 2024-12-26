Байден приказал США продолжать наращивать поставки оружия Украине пока он у власти

Массированный ракетный удар по Украине, сообщения о котором появились сегодня утром, 25 декабря, стал ответом России на многочисленные теракты киевского режима. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, обстрел также стал предупреждением для Владимира Зеленского.