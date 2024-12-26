Байден приказал США продолжать наращивать поставки оружия Украине пока он у власти

https://radio1.ru/news/politika/baiden-utverdil-oboronnii-byudzhet-ssha-na-summu-895-milliardov-dollarov/
Президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжать увеличивать поставки вооружений на Украину.
В заявлении Байдена, которое распространила пресс-служба Белого дома в среду, говорится, что за последние месяцы Вашингтон предоставил Украине сотни противоракет и тысячи артиллерийских снарядов. Помощь планируется расширить в ближайшее время.
Байден подчеркнул, что США будут работать над укреплением обороны Киева, несмотря на усиливающееся противостояние.
Известно, что 24 декабря Байден утвердил оборонный бюджет США на сумму 895 миллиардов долларов.
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Байден подчеркнул, что США будут работать над укреплением обороны Киева, несмотря на усиливающееся противостояние.
«Я поручил Министерству обороны США продолжить наращивать поставки вооружений Украине, и Соединенные Штаты будут и далее неустанно работать над тем, чтобы укрепить позиции Украины по мере того, как она обороняется от российских сил», — заявил президент.Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что до середины января 2025 года Украина получит дополнительные поставки, включая ракеты-перехватчики. По данным Пентагона, с начала президентства Байдена Соединенные Штаты выделили военную помощь на сумму $63,5 млрд.
Известно, что 24 декабря Байден утвердил оборонный бюджет США на сумму 895 миллиардов долларов.
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Мария Моисеева