Байден невнятно раскритиковал Путина в ходе выступлении на военной базе

Джо Байден (Фото: iStock/Стрингер)
Действующий президент США Джо Байден выступил с невнятной критиков главы РФ Владимира Путина в ходе своего выступления на военной базе. Об этом передает ТАСС.
«Уходящий руководитель вашингтонской администрации Джо Байден не смог внятно объяснить, о чем он говорил с президентом России Владимиром Путиным, и сформулировать критику в его адрес», — написали в агентстве.
Выступление Байдена состоялось на военной базе Майер - Хендерсон-Холл в пригороде Вашингтона Арлингтоне. Здесь же свою критику в адрес российского лидера он обозначил такими словами:
«На самом деле, когда я говорил с ним по телефону, он сказал, что хочет, чтобы мы были Финляндией Европы. Я тогда по-настоящему указал ему на то, что вы не получите Финляндию Европы. Вы получите финляндизацию не Европы. Вы увидите вступление Европы в НАТО. Вступление Финляндии в НАТО, вступление Швеции в НАТО».
Действующий президент Штатов уже не в первый раз фигурирует в СМИ за свои словесные оговорки. К примеру, в июле прошлого года он представил Владимира Зеленского президентом Путиным.
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