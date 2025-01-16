Власти США сняли санкции с дочери экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова

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Власти США вынесли из санкционного списка дочь бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Соответствующее заявление появилось на сайте Управления по контролю над иностранными активами американского Министерства финансов.
«В список были внесены следующие удаления: Cердюкова Наталья Анатольевна <...>, связана с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем», — заявили в ведомстве.
Напомним, что Анатолий Сердюков был внесен в санкционные списки США вместе с членами семьи в июне 2022 года. Бывший глава Минобороны РФ занимал свой пост с 2007 по 2012 год.
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