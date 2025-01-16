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Власти США сняли санкции с дочери экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова

Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

Власти США вынесли из санкционного списка дочь бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Соответствующее заявление появилось на сайте Управления по контролю над иностранными активами американского Министерства финансов.


«В список были внесены следующие удаления: Cердюкова Наталья Анатольевна <...>, связана с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем», — заявили в ведомстве.

Напомним, что Анатолий Сердюков был внесен в санкционные списки США вместе с членами семьи в июне 2022 года. Бывший глава Минобороны РФ занимал свой пост с 2007 по 2012 год.

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Байден заявил, что обещал Путину не брать Украину в НАТО и не размещать там ЯО
17 января 2025, 12:33

Владимир Путин и Джо Байден (фото: kremlin.ru)

Уходящий президент США Джо Байден признался, что в ходе одного из разговоров с российским лидером Владимиром Путиным в начале СВО пообещал ему не размещать ядерное оружие на Украине и не принимать страну в НАТО. Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала MSNBC.
Ведущий подчеркнул, что в начале украинского конфликта существовал риск применения ядерного оружия. Он поинтересовался у Байдена, был ли у него прямой разговор с Путиным о недопустимости применения такого вида оружия, на что политик ответил утвердительно.

По словам американского лидера, в ходе разговоры были затронуты темы наличия ядерного оружия у Украины и её членства в НАТО. При этом он так и не раскрыл, когда именно состоялся этот разговор.

Байден сказал Путину, что всё ядерное оружие было вывезено с территории Украины, и планов по его возвращению нет. Также он пообещал, что страна не станет членом НАТО, пока не изменит свою систему.

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Стало известно, кто на самом деле добился перемирия в секторе Газа
Политолог Кошкин: перемирия в Газе добились договоренности Трампа и Нетаньяху
17 января 2025, 12:27

Фото: iStock/Yuliia Bukovska

Соглашение о перемирии в секторе Газа между Израилем и ХАМАС было достигнуто благодаря договоренностям между избранным президентом США Дональдом Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом в беседе с «Татар-информом» заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им.Плеханова Андрей Кошкин.
По его мнению, перспектива на ближайшие четыре года, когда в Овальном кабинете будет находиться Трамп, — это максимальная поддержка Израиля со стороны Штатов, так как в прошлый президентский срок Трамп поддерживал Тель-Авив.
«Израиль в последнее время по сути вел войну на четыре фронта и не собирается ни в чем уступать. Да, есть договоренность, она с 19 января, а буквально сразу после достижения договоренностей они наносят мощнейший удар. И по интенсивности ничего не изменилось. Поэтому утверждать, что наступил мир на территории сектора Газа весьма амбициозно», — пояснил политолог.
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Байден в последний момент усложнил Трампу возможность снять санкции с России
17 января 2025, 12:08

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Уходящий с поста президент США Джо Байден напоследок усложнил избранному главе государства Дональду Трампу возможность снять все санкции с России. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что если бы санкции против российских компаний были введены в рамках закона 14024, то Трамп без каких-либо проблем и оглядки на Конгресс мог бы ликвидировать их. Это связано с тем, что положение не значится ни в одном из федеральных законов.

Однако всё сделано так, чтобы будущей администрации Белого дома пришлось вернуться к закону 13662, а согласно нему Конгресс имеет право не одобрить инициативу главы государства.

Как сообщили в Минфине США почти 100 российских компаний были повторно внесены в санкционный список 15 января. Изначально они числились в законе 14024, однако указом Байдена были перенаправлены в закон 13662.

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#россия
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«Назло маме отморожу уши»: Захарова об отказе США закупить российские пожарные самолёты
Захарова: США отморозили уши назло маме, не закупив у РФ пожарные самолёты
17 января 2025, 10:11

Фото: iStock/Marina Denisenko

США «отморозили уши назло маме», не закупив у России пожарные самолёты Бе-200. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Дипломат ссылается на данные, согласно которым в 2017-2019 годах Вашингтон и Москва пытались заключить соглашение о купле-продаже 10 самолётов, однако Штаты решили приобрести версию лайнера с двигателем украинского производства. Из-за отказа Киева сертифицировать двигатели сделка сорвалась.

Мало того, что Штаты поставили пожарное оборудование не в Лос-Анджелес, где сейчас разворачивается природная катастрофа, а на Украине, так Киев ещё и заблокирован спасательную для США сделку по самолётам-амфибиям, отметила Захарова.

Также она вспомнила, что в, наверное, самый сложный период пандемии коронавируса США утилизировали множество аппаратов ИВЛ «Авента-М». Неизвестно, какое количество жизней они могли спасти. Этот случай Захарова также отнесла к серии «назло маме отморожу уши».

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#политика
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Москва обвиняет США и Великобританию в организации атаки на «Турецкий поток»
Небензя: атака Украины на «Турецкий поток» совершена по наводке США и Британии
17 января 2025, 07:04

Фото: iStock/NiseriN

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Москва имеет все основания полагать, что недавняя атака на газопровод «Турецкий поток» была осуществлена по указанию Соединенных Штатов и Великобритании. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Небензя, эти страны заинтересованы в том, чтобы подорвать энергетическую безопасность Европы и подсадить ЕС на более дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ).

«У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру «Турецкого потока» совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США», — сообщил он на заседании Совбеза по Украине.

Кроме того, Небензя отметил, что именно Вашингтон и Лондон препятствуют проведению объективного международного расследования инцидентов, связанных с газопроводами «Северный поток».

В понедельник Министерство обороны России заявило, что 11 января киевский режим предпринял попытку атаки на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор с использованием девяти дронов. Целью этой атаки было остановить поставки газа в европейские страны через «Турецкий поток».

Будущий глава Министерства финансов США Скотт Бессент выступает за ужесточение санкций против РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#северный поток
#ес
#британия
#атака
#рф
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Белый Дом: ограничение экспорта урана от РФ угрожает ядерной энергетике США
17 января 2025, 06:42

Фото: iStock/Antoine2K

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что ограничение РФ по экспорту обогащенного урана угрожает ядерной энергетике Штатов и их союзников. Слова политика передают в ТАСС.
«Россия в ноябре прошлого года ограничила экспорт обогащенного урана, создав риск нарушений в ядерной энергетике у нас и наших союзников», — заявил Сингх.

Напомним, что Россия приняла решение ограничить экспорт обогащенного урана в ноябре прошлого года. В частности это касается вывозе сырья в США, а также по договорам с лицами, которые зарегистрированы в американской юрисдикции. Под исключения попадают случаи разовой лицензии, которые предоставляются Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Данное ограничение является ответом на то, что США запрещают импорт урановой продукции РФ с 2028 года. До этого времени будут действовать соответствующие ограничения.

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#сша
#россия
#санкции
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#экспорт
#ограничения
#импорт
#рф
#уран
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Будущий глава Минфина США Бессент: Штаты могут ужесточить санкции против РФ
17 января 2025, 06:20

Фото: iStock/syahrir maulana

Будущий глава Министерства финансов США Скотт Бессент выступает за ужесточение санкций против РФ. Об этом он сказал в ходе своего выступления в финансовом комитете Сената Конгресса.
«Если кто-то из российских чиновников смотрит эти слушания об утверждении моей кандидатуры, они должны понимать, что в том случае, если меня утвердят, и если президент Трамп потребует этого в качестве элемента его стратегии по завершению войны на Украине, то я на 100% выступаю за поднятие санкций», — заявил Бессент на слушаниях которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры на пост главы Минфина.

Политик уточнил, что ужесточение санкций будет касаться в большинстве своем представителей крупного нефтяного сектора РФ. Данная реакция может случиться для того, чтобы убедить Россию приступить к переговорам. Стоит отметить, что Скотт Бессент был выдвинут в качестве кандидата на пост главы Минфина США избранным президентом Штатов Дональдом Трампом.

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#санкции
#президент
#пост
#операции
#рф
#трамп
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Байден невнятно раскритиковал Путина в ходе выступлении на военной базе
17 января 2025, 03:07

Джо Байден (Фото: iStock/Стрингер)

Действующий президент США Джо Байден выступил с невнятной критиков главы РФ Владимира Путина в ходе своего выступления на военной базе. Об этом передает ТАСС.
«Уходящий руководитель вашингтонской администрации Джо Байден не смог внятно объяснить, о чем он говорил с президентом России Владимиром Путиным, и сформулировать критику в его адрес», — написали в агентстве.

Выступление Байдена состоялось на военной базе Майер - Хендерсон-Холл в пригороде Вашингтона Арлингтоне. Здесь же свою критику в адрес российского лидера он обозначил такими словами:

«На самом деле, когда я говорил с ним по телефону, он сказал, что хочет, чтобы мы были Финляндией Европы. Я тогда по-настоящему указал ему на то, что вы не получите Финляндию Европы. Вы получите финляндизацию не Европы. Вы увидите вступление Европы в НАТО. Вступление Финляндии в НАТО, вступление Швеции в НАТО».

Действующий президент Штатов уже не в первый раз фигурирует в СМИ за свои словесные оговорки. К примеру, в июле прошлого года он представил Владимира Зеленского президентом Путиным.

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#сша
#президент
#байден
#рф
#джо байден
#владимир путин
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Трамп выдвинул замглавы военно-космической разведки США на пост министра ВВС
17 января 2025, 02:02

Фото: iStock/vadimrysev

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул заместителя директора Национального управления военно-космической разведки Троя Мейнка на должность министра ВВС. Об этом написал сам Трамп в Truth Social.
«Рад сообщить, что Трой Мейнк станет следующим министром ВВС США», — сообщил президент.

Трамп отметил, что Мейнк при работе будет сотрудничать с кандидатом в министры обороны США Питом Хегсетом. Главной их целью станет то, чтобы американские ВВС стали самыми сильными и смертоносными в мире.

Кандидатура Мейнка еще должна быть утверждена Сенатом Конгресса США. Ранее он находился на ключевых постах в Пентагоне, в том числе занимался руководством по модернизации американского вооружения.

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#сша
#президент
#вооружения
#трамп
#пентагон
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