NYP: Байдену понадобилась подушка во время 18-минутной прощальной речи

Джо Байден (Фото: whitehouse.gov)
Действующему президенту США Джо Байдену понадобилось сидеть на подушке во время 18-минутной прощальной речи, сообщила американская газета The New York Post (NYP).
«Ему нужна вся поддержка, которую он может получить. Байден сидел на подушке... во время 18-минутной прощальной речи», — обратило внимание издание, ссылаясь на опубликованные Белым домом фото 82-летнего лидера Соединенных Штатов Америки в Овальном кабинете.
Еще на маленьком столике, который находился рядом с креслом Байдена, стояли коробка с салфетками и стакан воды.
Ранее сообщалось, что уходящий президент США Джо Байден, завершая свой срок, произнес заключительную речь о внешней политике. Он подвел итоги работы своей администрации, сделав акцент на поддержке Украины и решении глобальных вызовов. Байден также признал, что политика США порой создавала риски, в том числе угрозу ядерной конфронтации с РФ.
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