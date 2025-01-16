Сталлоне, Мэл Гибсон и Войт стали спецпосланниками Трампа в Голливуде

Фото: iStock/Nature, food, landscape, travel
Избранный президент США Дональд Трамп назначил своими спецпосланниками в Голливуде актеров Сильвестра Сталлоне, Мэла Гибсона и Джона Войта. Об этом политик написал в Truth Social.
«С гордостью объявляю, что Джон Войт, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне будут моими спецпосланниками в великом, но очень проблемном месте - Голливуде», — сообщил Трамп.
Президент пишет, что актеры будут работать над тем, чтобы сделать Голливуд больше, лучше и сильнее. Было отмечено, киноплощадка в последние годы уступила крупную часть бизнеса иностранным компаниям. Трамп уточнил, актеры будут его глазами и ушами. Президент выразил надежду, что при его правительстве вновь настанет золотой век Голливуда.
Напомним, на сегодняшний день в штате Калифорния, где расположена киноплощадка, распространились крупные пожары. Многие звезды американского и мирового шоу-бизнеса потеряли свои дома в огне.
Читайте также:
Дом Камалы Харррис в зоне пожара в Калифорнии могли ограбить
Блогер Влад А4 заявил о приближении огня к его дому в Лос-Анджелесе
«Малибу уже не существует»: россиянин рассказал о страшных пожарах в Лос-Анджелесе
Иван Мусатов