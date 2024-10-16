Байден обещал «обеспечить Украину всем необходимым для победы»

Фото: сайт Белого дома
Украинский лидер Владимир Зеленский изложил президенту США Джо Байдену свой «план победы» во время телефонного разговора. По итогу главы государств поручили своим командам обдумать следующие шаги. Об этом официально заявляет сайт Белого дома.
«Зеленский проинформировал президента Байдена о своем плане по достижению победы над Россией, и два лидера поручили своим командам провести дальнейшие консультации о следующих шагах», — пишет правительство США.
Сообщается, что президенты обязались подключить к планированию партнеров из других стран, чтобы «обеспечить Украину всем необходимым для победы».
«В рамках этих усилий в ноябре 2024 года президент Байден проведет виртуальную встречу на уровне лидеров Контактной группы по Украине», — сообщает Вашингтон.
Планируется, что в ходе конференции лидеры разных стран будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь Украине.
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