США признали проблему с запасами оружия из-за поставок Украине и Израилю

Бывший президент США и кандидат на эту же должность Дональд Трамп отказался подтверждать распространяемые в США слухи о телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые якобы происходили после его поражения на выборах в 2020 году. Об этом он заявил в интервью американскому агентству Bloomberg. По его словам, если бы такое и было, то это стоит оценивать положительно.