США признали проблему с запасами оружия из-за поставок Украине и Израилю

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Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх признала ограниченность запасов вооружения из-за поставок военной помощи Украине и Израилю. По ее словам, Пентагон столкнулся с проблемами во время восстановления оборонной промышленной базы.
«Это справедливая оценка — наши запасы не бесконечны. Вы видели, как мы запрашивали дополнительные пакеты помощи для поддержки Украины и Израиля. Мы также столкнулись с проблемами при восстановлении оборонной промышленной базы», — пояснила она.Сингх отметила, что Штаты продолжат помогать как Украине, так и Израилю, но также важно выстроить грамотное взаимодействие с Конгрессом для стабильного снабжения, потому что полугодовая задержка с принятием нового пакета помощи довела до того, что «собственные запасы США не были своевременно пополнены, что создает давление на систему».
«Но одна вещь, которую мы всегда будем делать и которой всегда думает министр, это наша собственная боеготовность. Мы всегда должны учитывать это, когда поддерживаем Украину, Ближний Восток, Израиль и наши собственные силы, а также не забываем о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе», — указала представитель Пентагона.Ранее сообщалось, что США пригрозили Израилю остановкой поставок оружия, если гуманитарный кризис в секторе Газе не будет урегулирован до середины ноября. Отмечалось, что Белый дом сильно беспокоит ухудшение гуманитарного кризиса в Газе, потому он требует срочно принять меры, так как в сентябре анклав получил меньше всего гуманитарной помощи.
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