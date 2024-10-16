Байден позвонил Зеленскому и выделил Украине $425 млн

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После чего выделил Киеву 425 миллионов долларов. О новом пакете военной помощи Украине сообщает сайт Белого дома 16 октября.
По сообщению правительства, Байден проинформировал Зеленского, что приложит усилия по увеличению финансирования Украины в течение оставшегося срока своих полномочий.
Также сообщается, что в ближайшие месяцы США передаст Украине сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, «значительное количество» боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи дополнительных бронированных машин.
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«Сегодня президент объявил о пакете помощи для Украины на сумму 425 миллионов долларов, который включает дополнительные возможности противовоздушной обороны, боеприпасы класса «воздух-земля», бронетехнику и критически важные боеприпасы для удовлетворения неотложных потребностей Украины», — говорится на сайте Белого дома.
Также сообщается, что в ближайшие месяцы США передаст Украине сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, «значительное количество» боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи дополнительных бронированных машин.
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Лия Мурадьян