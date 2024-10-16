Захарова подвела итоги встречи ядерной «пятёрки» в Нью-Йорке

Фото: сайт МИД РФ
Встреча ядерной «пятёрки» прошла 10 октября в Нью-Йорке на экспертном уровне. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
Она подчеркнула, что от России в этой встрече участвовали представители департамента по нераспространению и контролю над вооружениями.
Захарова отметила, что российская стороны намерена продолжить использование данной площади для доведения принципиальных подходов России и важных сигналов по актуальным темам обеспечения международной безопасности, а также относительно создаваемых западными странами стратегических рисков, которые повышают уровень ядерной опасности.
Напомним, что ядерная «пятёрка» – это неформальное объединения стран, в арсенале которых имеется ядерное оружие. К ним относят Россию, Китай, Великобританию, США и Францию. В 2023-2024 года координатором данного формата была Россия, после эти функции были переданы Китаю.
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Захарова отметила, что российская стороны намерена продолжить использование данной площади для доведения принципиальных подходов России и важных сигналов по актуальным темам обеспечения международной безопасности, а также относительно создаваемых западными странами стратегических рисков, которые повышают уровень ядерной опасности.
Напомним, что ядерная «пятёрка» – это неформальное объединения стран, в арсенале которых имеется ядерное оружие. К ним относят Россию, Китай, Великобританию, США и Францию. В 2023-2024 года координатором данного формата была Россия, после эти функции были переданы Китаю.
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Анастасия Чинкова