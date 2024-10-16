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Захарова подвела итоги встречи ядерной «пятёрки» в Нью-Йорке

Захарова: встреча ядерной «пятёрки» в Нью-Йорке прошла на экспертном уровне
16 октября 2024, 20:13
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Встреча ядерной «пятёрки» прошла 10 октября в Нью-Йорке на экспертном уровне. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
Она подчеркнула, что от России в этой встрече участвовали представители департамента по нераспространению и контролю над вооружениями.

Захарова отметила, что российская стороны намерена продолжить использование данной площади для доведения принципиальных подходов России и важных сигналов по актуальным темам обеспечения международной безопасности, а также относительно создаваемых западными странами стратегических рисков, которые повышают уровень ядерной опасности.



Напомним, что ядерная «пятёрка» – это неформальное объединения стран, в арсенале которых имеется ядерное оружие. К ним относят Россию, Китай, Великобританию, США и Францию. В 2023-2024 года координатором данного формата была Россия, после эти функции были переданы Китаю.

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Экономист Беляев объяснил некритичность для РФ отказа Европы от российского газа
16 октября 2024, 20:18

Фото: iStock/NiseriN

Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что отказ Европы от российского газа не будет критичным для России, поскольку у нас есть и другие покупатели.
«Европа для нас не является главным покупателем газа. Мы концентрируемся на Востоке и Глобальном Юге с поставками нашего газа и в том числе энергоносителей. Хоть Европа и привычный для нас партнёр, и она достаточно много у России потребляла сырья, нефти и газа, но переориентация уже началась», — пояснил в беседе с NEWS.ru Беляев.

Кроме этого, он выразил уверенность в том, что полностью отказаться от ресурсов России Европа всё равно не сможет, а подобные заявления являются лишь политическим высказыванием.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что колебания цен на газ в Европе достигали 15% в течение суток после отказа от поставок из России.

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#газ
#европа
#рф
#политика
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В Кремле рассказали о состоянии здоровья Путина
Путин рассказал, что регулярно проходит обследования в ЦКБ
16 октября 2024, 19:55

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно проходит обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Об этом он рассказал главе Минздрава РФ михаилу Мурашко в ходе совещания с членами правительства.
Глава государства подчеркнул, что проходит регулярные обследования в ЦКБ. Врачи этого медицинского центра рекомендуют делать прививку от гриппа именно отечественным препаратом. Для лиц старшего возраста были разработаны специальные вакцины, которые отличаются максимально защитой от заболевания.

После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что у Путина нет проблем со здоровьем, а обследования он проходит с целью профилактики.

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#дмитрий песков
#кремль
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Байден в среду объявит о выделении нового пакета помощи Украине
16 октября 2024, 19:36

Президент США Джо Байден позже в среду объявит о выделении Украине нового пакета помощи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.
Отмечается, что у главы государства запланирован разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам этих переговоров будет объявлено о «значительном» пакете помощи в области обеспечения безопасности для Украины.

Ранее в этот день генсек НАТО Марк Рютте указал на стремление альянса к достижению объёмов военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро. Он подчеркнул, что за первую половину текущего года страны-участницы блока отправили Украине помощь объёмом 20,9 миллиарда евро.

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#владимир зеленский
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#украина
#белый дом
#поставки
#вооружение
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В США заявили, что Китай положил большой палец на чашу весов по Украине
Постпред США при НАТО Смит: Пекин положил большой палец на чашу весов по Украине
16 октября 2024, 19:22

Фото: iStock/STEPAN SIMONYAN

Китай «положил большой палец на чашу весов» в конфликте на Украине, поскольку якобы поддерживает Россию. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, слова которой приводит агентство Reuters.
Она заявила, что Пекин якобы решил поддержать Москву в украинском конфликте. А также страна, по её словам, поставляет товары двойного назначения. При этом она не смогла подкрепить свои слова конкретными доказательствами.

Ранее Смит заявила, что Украина не должна спорить о сроках принятия в НАТО. Властям нужно довольствоваться слова о намерении принять Киев в альянс в будущем. Она также добавила, что вступление Украины в НАТО является вопросом времени, поскольку уже сейчас большая часть стран-участниц блока согласна с таким намерением.

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#сша
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#китай
#россия
#украина
#конфликт
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Запад возмутили требования Зеленского по «плану победы»
АР: Зеленский дал Западу три месяца на принятие «плана победы» по Украине
16 октября 2024, 19:15

Фото: istock/ Yaraslau Mikheyeu

Президент Украины Владимир Зеленский в конце сентября дал союзникам три месяца для принятия основных положений своего так называемого «плана победы». На Западе возмутились «строгими сроками», но до сих пор никто не заявил о поддержке украинского плана, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, украинские чиновники ожидали реакции от своих западных коллег на встрече по военной поддержке Украины, которая должна была состояться на прошлой неделе в Германии. Но мероприятие отменили после решения президента США Джо Байдена из-за урагана «Милтон».
«С тех пор Зеленский посетил несколько западных столиц, чтобы представить свой план ключевым союзникам. Но до сих пор никто из них не выказал признаков поддержки этого плана», — говорится в сообщении AP.

Ранее украинский лидер утверждал, что его план включает в себя мощный пакет давления на Россию. По итогу публикации пяти пунктов плана, главным оказалось вступление Украины в НАТО. Часть подпунктов украинские власти засекретили.

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#сша
#план
#чиновники
#нато
#зеленский
#украина
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Захарова: Россия ответит на решение Норвегии сократить дипсостав посольства РФ
16 октября 2024, 19:07

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Россия ответит на решение властей Норвегии сократить численность дипломатов в российском посольстве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Она отметила, что такое решение является очередным недружественным шагом против России. Исходя из него Москва будет выстраивать дальнейшую линию в отношении Норвегии. В ответ на такие действия будут сделаны «чувствительные» шаги.

Ранее, 14 октября, посольство России в Осло заявило о сокращении дипломатического состава по требованию властей Норвегии. После исполнения этого требования в консульском отделе дипмиссии останутся только два российских дипломата.

При этом Генконсульства в Шпицбергене и Киркенесе вовсе сообщили о временной приостановке приёма до дальнейшего уведомления.

Захарова напомнила, что это не первые подобные действия в отношении российских дипломатов в Норвегии. В 2022-2023 годах из страны были высланы несколько сотрудников российских дипмиссий, из-за чего значительно пострадало дипломатическое присутствие России в Норвегии.

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#норвегия
#мид рф
#мария захарова
#посольство
#дипломат
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Суд в Москве арестовал экс-замгубернатора Брянской области за коррупцию
16 октября 2024, 18:51

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. Он отправлен под арест на два месяца.
Об этом сообщается в официальном телеграм-канале объединённой пресс-службы столичных судов общей юрисдикции. Таким образом, инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании в отношении Петроченко меры пресечения в виде заключения под стражу. Бывший вице-губернатор останется под арестом до 14 декабря.

Ранее стало известно, что сотрудники Управления ФСБ проводят проверку в отношении заместителя губернатора Александра Петроченко. Инициатором этой проверки стал сам глава региона Александр Богомаз. Он отметил, что борьба с проявлениями коррупции в полном взаимодействии с силовыми структурами ведётся на любом уровне власти.

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#губернатор
#проверки
#фсб
#меры
#борьба
#сотрудники
#суд
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Генерал КСИР Ростами заявил о наличии у Ирана более мощного оружия, чем ядерное
16 октября 2024, 18:50

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Иран обладает секретным оружием, мощность которого даже выше, чем у ядерного. Об этом заявил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Эбрахим Ростами.
Об этом сообщает информационное агентство Asriran. Ростами также добавил, что Иран располагает «огромными секретными возможностями» в области вооружений, которые исламская республика сумела самостоятельно нарастить за последнее десятилетие. Подробностей он раскрывать не стал, ссылаясь на всё те же соображения секретности.

На прошлой неделе бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что сложившаяся в настоящее время на Ближнем Востоке обстановка как никогда ранее располагает к тому, чтобы атаковать ядерные объекты Ирана. После этого 39 иранских парламентариев обратились в Высший совет национальной безопасности с призывом разрешить создание ядерного оружия на фоне угроз со стороны еврейского государства. В настоящее время оборонная доктрина Ирана, следуя фетве духовного лидера Али Хаменеи, запрещает создание ядерного оружия, так как считается, что это противоречит исламу.

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#иран
#израиль
#ядерное оружие
#ислам
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Граждане Молдовы из РФ выступили против президента Санду и вступления в ЕС
Живущие в РФ молдаване требуют признать президентские выборы незаконными
16 октября 2024, 18:48

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Проживающие в России граждане Молдавии, выступили против предстоящих президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС. Они направили петицию в молдавское посольство с требованием признать выборы незаконными.
В документе, который подписали более двух тысяч человек, также призывают Конституционный суд Молдавии проверить действия нынешнего президента Майи Санду.
«Подать запрос в Конституционный суд Республики Молдова о конституционности действий президента Молдовы госпожи Санду в отношении ЦИК и МИД. Признать незаконными выборы и референдум 20 октября 2024 года в условиях намеренного лишения избирательных прав значительной части граждан», — приводит выдержки из документа РИА Новости.

Авторы петиции указывают на проблемы, с которыми сталкиваются молдаване в России, такие как ограниченное количество избирательных участков. Также указывают на сложности с перелетами в Молдавию. Мигранты также жалуются отношением к ним при въезде в Молдову.
Петицию с подписями из 95 листов передали в посольство. Документ приняли, но сроки его рассмотрения не уточняются.

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