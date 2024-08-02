Байден обсудил с Нетаньяху военные развертывания армии США для защиты Израиля

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Американский лидер Джо Байден в телефонном разговоре обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху военные развертывания войск США для защиты Израиля. Об этом заявили в Белом доме.
«Президент обсудил усилия по поддержке защиты Израиля от угроз, в том числе от баллистических ракет и беспилотников, включая новые оборонительные военные развертывания США», — говорится в сообщении.
При этом Байден подтвердил Нетаньяху готовность США защищать Израиль от угроз со стороны Ирана, ХАМАС, «Хезболлах» и шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов).
В ночь на 31 июля израильские войска ударили по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В результате этого политик и его телохранитель скончались. Израиль отказался брать на себя ответственность за убийство Хании.
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Элина Позднякова