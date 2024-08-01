«Хезболла» перешла на новый этап военных действий с Израилем

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Ливанское движение «Хезболла» вступило в новый этап войны с Израилем. Об этом сообщил его лидер Хасан Насралла в ходе заявления о ликвидации одного из руководителей движения Фуада Шукра и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
Он подчеркнул, что в настоящее время «Хезболла» находится в открытом сражении сразу на всех фронтах и даже вышло на новый этап.
По словам Насраллы, движения находится в преддверии крупной битвы. Убийство Шукры и Хании не повлияет на масштаб действий «Хезболлы». А, как показывает опыт, после таких событий оно только ширится и укрепляется.
Лидер ливанского движения отметил, что израильские власти так и не поняли, какие красные линии они пересекли и какую агрессию совершили.
Говоря о степени эскалации конфликта на данном этапе, Насралла заявил, что это напрямую будет зависеть от реакции Израиля.
После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна и её армия находятся на очень высоком уровне готовности к новой агрессии со стороны Ливана и других государств.
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По словам Насраллы, движения находится в преддверии крупной битвы. Убийство Шукры и Хании не повлияет на масштаб действий «Хезболлы». А, как показывает опыт, после таких событий оно только ширится и укрепляется.
Лидер ливанского движения отметил, что израильские власти так и не поняли, какие красные линии они пересекли и какую агрессию совершили.
Говоря о степени эскалации конфликта на данном этапе, Насралла заявил, что это напрямую будет зависеть от реакции Израиля.
После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна и её армия находятся на очень высоком уровне готовности к новой агрессии со стороны Ливана и других государств.
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Анастасия Чинкова