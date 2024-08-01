FT: США и ЕС провели срочные переговоры во избежание войны после убийства Хании

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Дипломаты Соединенных Штатов и Евросоюза провели срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы избежать начала полномасштабной войны, угроза которой возникла после убийства главы ХАМАС Исмаида Хании. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times.
«Дипломаты США и ЕС проводят срочные переговоры по всему Ближнему Востоку, пытаясь предотвратить угрозу полномасштабной региональной войны», — утверждает издание.Сообщается, что замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора в срочном порядке встречался с чиновниками в Тегеране, а координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгурк проводил переговоры в Саудовской Аравии.
По информации издании, дипломаты пытались убедить Иран не отвечать Израилю на убийство Хании, либо отвечать, но лишь символически.
«С прошлой ночи все оказывают давление на Тегеран, чтобы он не отвечал и сдержался», — приводят в газете слова собеседника.Глава движения ХАМАС Исмаил Хания погиб от израильского удара по резиденции в Тегеране, куда он прибыл как официальный гость на инаугурацию президента Ирана Масуда Пезешкиана. При этом сам Израиль отказался брать на себя ответственность за его убийство.
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Данил Пономарев