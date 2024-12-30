Байден объявил 9 января 2025 года днём национального траура из-за смерти Картера

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)
Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной экс-президента Джимми Картера. Информация следует из заявления, которое опубликовано на сайте Белого дома.
Уточняется, что действующий американский лидер призвал граждан США собраться в местах отправления культа, чтобы отдать дань памяти Картеру. Байден также постановил приспустить все флаги Соединенных Штатов в государственных учреждениях на территории страны и за ее пределами на 30 дней.
Напомним, Джимми Картер стал 39-м президентом США от Демократической партии в 1977 году и находился на посту до 1981 года. Картер также является лауреатом Нобелевской премии мира 2002 года.
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Екатерина Коршунова