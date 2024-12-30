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Байден объявил 9 января 2025 года днём национального траура из-за смерти Картера

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной экс-президента Джимми Картера. Информация следует из заявления, которое опубликовано на сайте Белого дома.


Уточняется, что действующий американский лидер призвал граждан США собраться в местах отправления культа, чтобы отдать дань памяти Картеру. Байден также постановил приспустить все флаги Соединенных Штатов в государственных учреждениях на территории страны и за ее пределами на 30 дней.

Напомним, Джимми Картер стал 39-м президентом США от Демократической партии в 1977 году и находился на посту до 1981 года. Картер также является лауреатом Нобелевской премии мира 2002 года.

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Посол Маслов: Афины в случае отказа от российского газа должны «раскошелиться»
30 декабря 2024, 08:16

Фото: iStock/NiseriN

Власти Греции в случае отказа от российского газа по политическим соображениям должны быть готовы «раскошелиться». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол России в Афинах Андрей Маслов.
Напомним, Соединенные Штаты поставили перед Европой задачу отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году. Ради этого в Александруполисе был построен и три месяца назад введен в эксплуатацию СПГ-терминал.

По мнению посла, Греция попыталась заменить российские поставки более дорогостоящим СПГ из других государств, однако это обернулось взрывным ростом цен на топливо. Маслов подчеркнул, что граждане страны были вынуждены оплачивать непомерные счета за газ и электричество.

Дипломат отметил, что на российский газ в энергобалансе Греции в текущем году приходилось примерно 60%, но при этом Маслов не исключил, то Афины к 2027 году все же перестанут закупать газ у РФ.

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Азербайджан ограничил с 1 января срок пребывания россиян в стране 90 днями
30 декабря 2024, 07:55

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Азербайджан вводит для граждан РФ ограничение на пребывание без визы в 90 дней за календарный год. Информация следует из постановления кабмина республики.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов. Уточняется, что ограничения вступают в силу с 1 января 2025 года.

Накануне представитель азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде сообщил об изменении временных правил пребывания россиян в стране. Он отметил, что это станет зеркальным ответом на нововведения РФ в отношении иностранных граждан.

Ранее турагент Наталия Ансталь перечислила страны, где для отдыха не нужна виза. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Байден и Трамп выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента Картера
30 декабря 2024, 07:21

Фото: iStock/rarrarorro

Избранный президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью 39-го президента страны Джимми Картера. Соответствующее сообщение опубликовано на его странице в соцсети Truth Social.
По словам республиканского политика, «те, кому посчастливилось быть президентом, осознают, что это очень эксклюзивный клуб». Трамп подчеркнул, что лишь президенты могут понять всю ответственность этой должности.

Действующий президент США Джо Байдена и первая леди Джилл Байден в связи с кончиной Картера также принесли свои соболезнования. По их словам, весь мир потерял выдающегося государственного деятеля, лидера и человека. В заявлении говорится, что Картер был близким другом семьи Байден.

Напомним, Джимми Картер стал 39-м президентом США от Демократической партии в 1977 году и находился на посту до 1981 года. Картер также является лауреатом Нобелевской премии мира 2002 года.

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#сша
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Спецборт РФ для первых лиц страны два дня находился в США
Baza: российский спецборт для первых лиц государства два дня провел в США
30 декабря 2024, 03:51

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Российский спецборт из специального летного отряда «Россия», предназначенный для полетов первых лиц государства, провел два дня в США. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на данные сервиса FlightRadar.
Самолет Ил-96-300 вылетел из Москвы 25 декабря, затем 26 декабря отправился из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, а позднее прибыл в Вашингтон. 28 декабря он вновь вернулся в Нью-Йорк, откуда направился обратно в Москву.

Данный спецборт ранее использовался высшими российскими чиновниками, включая Дмитрия Медведева, Сергея Лаврова и главу СВР Сергея Нарышкина, для служебных поездок. Однако цели визита в США, а также информация о пассажирах самолета в этот раз остаются неизвестными.

Официальных сообщений о визите российской делегации в США от обеих сторон не поступало.

Ранее сообщалось, что украинские СМИ заявили о завершении горячей фазы СВО 30 декабря. Ожидается, что состоится «историческая встреча», которая решит дальнейшую судьбу конфликта.

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#сша
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Джимми Картер ушел из жизни: экс-президенту США было 100 лет
WP: 39-й президент США Джимми Картер скончался на 101-м году жизни
30 декабря 2024, 01:01

Джимми Картер (Фото: whitehouse.gov)

39-й президент США Джимми Картер скончался на 101-м году жизни, сообщает Washington Post. Информацию о его смерти подтвердил сын экс-президента Джеймс Картер III, однако причина смерти не уточняется.
В последние годы Картер боролся с агрессивной формой рака кожи и с февраля 2023 года находился в хосписе.

Джимми Картер руководил США с 1977 по 1981 год и стал самым долгоживущим американским президентом. Во время его правления были подписаны исторические Кэмп-Дэвидские соглашения между Израилем и Египтом, а также договор ОСВ-II с Советским Союзом.

В 1980 году, в разгар «холодной войны», он инициировал бойкот Олимпийских игр в Москве.

Картер получил Нобелевскую премию мира в 2002 году за вклад в миротворческую деятельность. Он стал первым президентом США, дожившим до 100 лет.

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Алиев обратился к России с заявлением по поводу крушения борта AZAL

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#соглашения
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#договор
#сын
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Алиев обратился к России с заявлением по поводу крушения борта AZAL
Алиев призвал РФ выплатить компенсации и наказать виновных в падении самолета
29 декабря 2024, 16:39

Ильхам Алиев (справа) (Фото: kremlin.ru)

Россия должна выплатить компенсации и наказать виновных в крушении азербайджанского самолёта близ Актау в Казахстане, заявил президент республики Ильхам Алиев в эфире AzTV.
«Мы открыто изложили российской стороне свои требования. <...> Это наши условия», — произнес Алиев.

Он отметил, что российская сторона должна признать ответственность за произошедшее, извиниться перед Азербайджаном и привлечь виновников инцидента к уголовной ответственности.

Алиев заключил, что одно из условий уже выполнено. Российский лидер Владимир Путин говорил со своим азербайджанским коллегой, принеся извинения, а также объяснив, что Грозный, где хотел сесть борт, обстреливался дронами ВСУ, а ПВО отражала атаку противника.

Крушение самолета Embraer 190 произошло в среду, 25 декабря, в западной части Казахстана.

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#россия
#азербайджан
#самолёты
#крушение
#новости
#чечня
#грозный
#казахстан
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Алиев отверг версию о целенаправленном ударе по самолету AZAL
29 декабря 2024, 15:26

Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что потерпевший крушение близ Актау лайнер Azerbaijan Airlines (AZAL) не был сбит умышленно, передают журналисты гостелеканала AzTV.
«Конечно, наш самолет был сбит не специально. Признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности — все это были меры и шаги, которые необходимо было принять», — произнес Алиев.
Самолёт рейсом Баку — Грозный упал в Казахстане в среду, 25 декабря. Сообщалось о 38 погибших в результате трагедии. Перед падением пилоты доложили о происходящем, затем увели воздушное судно от жилой застройки во избежание еще больших жертв.

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#мир
#азербайджан
#казахстан
#самолёты
#крушение
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«Мы никого же не держим»: в Белоруссии рассказали о целях США
Лукашенко: США хотят нарастить свое дипломатическое присутствие в Белоруссии
29 декабря 2024, 13:54

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

США хотят расширить дипломатический штат своего посольства в Минске, заявил в беседе с российским тележурналистом Павлом Зарубиным глава Беларуси Александр Лукашенко.
«Имейте в виду: они нас уже целый год просят увеличить штат в посольстве», — прокомментировал он.
Белорусский лидер также прокомментировал призыв со стороны США к американцам, чтобы те воздержались от визитов в республику и немедленно ее покинули.

«Мы не переживаем. У нас американцев практически нет, то, о чем вы у меня спросили, для меня новинка. Но мы никого же не держим в Беларуси. Хотят — пусть находятся у нас, нет — значит, нет. Но их 0,2 человека», — добавил политик.
Перед этим стало известно, скольких осужденных по статье об экстремизме помиловал Александр Лукашенко. Подробности предоставили в его пресс-службе.

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#белоруссия
#сша
#александр лукашенко
#дипломат
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Умер личный фотограф МИД РФ Эдуард Песов, сообщила Захарова
29 декабря 2024, 12:47

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Личный фотограф российского МИДа Эдуард Песов скончался в 92 года. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Сегодня утром на 93-м году умер выдающийся фотограф и удивительный человек Эдуард Иосифович Песов. Фотолетописец жизни Министерства иностранных дел [РФ], непосредственный участник тысяч крупнейших международных событий по всему миру», — гласит ее сообщение в Telegram-канале.
Захарова также подчеркнула, что культовые снимки Песова раскрывали «тайны мировой дипломатии».

Перед этим Захарова прокомментировала возможность Азербайджана ограничить пребывание граждан РФ в республике. Подробности в нашем материале.

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#мария захарова
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