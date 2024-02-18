Президент Литвы заявил о неэффективности санкций против России

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Санкции Европейского союза против России неэффективны. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает агентство BNS.
«Приходится признать, что все эти пакеты санкции оказывали очень ограниченное, неэффективное воздействие на российскую экономику», – приводится в тексте выступления.
Литовское руководство в своих оценках руководствуется реальными показателями. «Это мы видим по макрокэономическим показателями России», – отметил политик.
«Необходимо усилить вторичные последствия и устранить механизмы обхода санкций, которые разрослись настолько, что делают их неэффективными, пустыми», – заключил президент.
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