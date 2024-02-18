Лондон рассмотрит введение санкций из-за смерти Навального*, заявил Кэмерон

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Правительство Великобритании планирует применить индивидуальные санкций в связи со смертью политик Алексея Навального*.
Об этом он сообщил 17 февраля глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире телеканала Sky News. Кэмерон заявил, что в Англии рассматривают отдельных людей, ответственных за смерть Навального.
Также, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что мнения западных политических деятелей не обоснованы, потому что нет окончательной информации от судмедэкспертизы.
Напомним, что политик Алексей Навальный* скончался в исправительной колонии, передает УФСИН ЯНАО.
*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
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Также, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что мнения западных политических деятелей не обоснованы, потому что нет окончательной информации от судмедэкспертизы.
*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
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Дана Игумнова