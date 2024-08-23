Байден объявил о новом пакете помощи Украине

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Украине предоставят новый пакет военной помощи, передает официальный сайт Белого дома.
По словам Байдена, США планируют предоставить Киеву ракеты для систем противовоздушной обороны ПВО) в целях обеспечения защиты критической инфраструктуры Украины. Вооруженные силы Украины (ВСУ) также получат боеприпасы и мобильные ракетные установки.
Ранее член комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш раскритиковал Байдена за то, что тот боится рассказать о стратегии США в отношении Украины.
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«Президент США сообщил, что Киеву будут переданы ракеты ПВО, противодроновое оборудование и противотанковые ракеты, а также боеприпасы для защиты солдат на передовой», – отмечается в заявлении.
Ранее член комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш раскритиковал Байдена за то, что тот боится рассказать о стратегии США в отношении Украины.
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Александр Климов