США готовят ядерный ответ: Байден заявил о планах противостоять России

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Президент США Джо Байден распорядился подготовить американские вооруженные силы к возможным скоординированным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и Северной Кореей, сообщает газета New York Times.
В статье указывается, что Белый дом пока не анонсировал публично пересмотренную стратегию, известную как «Руководство по ядерному размещению». Эта новая стратегия впервые предусматривает подготовку США к одновременным ядерным вызовам со стороны трех крупных держав – Китая, России и Северной Кореи.
Подробности обновленной стратегии остаются конфиденциальными, и администрация Байдена пока воздерживается от комментариев по поводу изменений в оборонной политике.
Ранее сообщалось, что Вашингтон обсуждает с Киевом долгосрочные цели вылазки Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.
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Подробности обновленной стратегии остаются конфиденциальными, и администрация Байдена пока воздерживается от комментариев по поводу изменений в оборонной политике.
Ранее сообщалось, что Вашингтон обсуждает с Киевом долгосрочные цели вылазки Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.
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Елена Перлова