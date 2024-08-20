США готовят ядерный ответ: Байден заявил о планах противостоять России

Уполномоченный верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец посетил военных ВСУ, взятых в плен в Курской области. Также Лубинец отправил видео с визита. Об этом 20 августа сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.