Байден заявил, что Харрис в случае победы на выборах «не будет кланяться Путину»

Американский лидер Джо Байден заявил, что вице-президент США Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в ноябре «никогда не будет кланяться» президенту России Владимиру Путину, как это якобы делает бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом Байден сообщил на национальном съезде Демократической партии США.