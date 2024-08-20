Байден заявил, что Харрис в случае победы на выборах «не будет кланяться Путину»

Фото: сайт Кремля
Американский лидер Джо Байден заявил, что вице-президент США Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в ноябре «никогда не будет кланяться» президенту России Владимиру Путину, как это якобы делает бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом Байден сообщил на национальном съезде Демократической партии США.
Байден отметил, что сам он никогда не кланялся российскому лидеру. Действующий президент Соединенных Штатов пообещал, что также будет поступать его преемница.
Ранее сообщалось, что нынешнего главу США Джо Байдена отстранили от предвыборной гонки в результате переворота. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. 21 июля Джо Байден вышел из президентской гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США нынешнего вице-президента Камалы Харрис. Кандидатом Республиканской партии стал бывший американский лидер Дональд Трамп.
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Ранее сообщалось, что нынешнего главу США Джо Байдена отстранили от предвыборной гонки в результате переворота. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. 21 июля Джо Байден вышел из президентской гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США нынешнего вице-президента Камалы Харрис. Кандидатом Республиканской партии стал бывший американский лидер Дональд Трамп.
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Екатерина Коршунова