Байден: Очевидно, что Трамп является «мятежником»

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Американский лидер Джо Байден назвал экс-президента Дональда Трампа мятежником, так как тот поддержал штурм Конгресса в январе 2021 года. Об этом пишет ТАСС.
«Он определенно поддержал мятеж. В этом нет никаких сомнений», — цитирует агентство слова действующего президента.
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Диана Аванесян