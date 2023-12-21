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Байден: Очевидно, что Трамп является «мятежником»

21 декабря 2023, 01:45
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Американский лидер Джо Байден назвал экс-президента Дональда Трампа мятежником, так как тот поддержал штурм Конгресса в январе 2021 года. Об этом пишет ТАСС.

Так президент США ответил на вопрос журналистов, считает ли он Трампа «мятежником». Байден подчеркнул, что, на его взгляд, «это очевидно».

«Он определенно поддержал мятеж. В этом нет никаких сомнений», — цитирует агентство слова действующего президента.

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Симоньян высказалась о развитии экономики России в условиях СВО
Главред RT Симоньян: Россия не почувствовала невыносимую тяжесть из-за СВО
21 декабря 2023, 02:15

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

В эфире «России 1» главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Россия в период специальной военной операции не испытала на себе такой невыносимой тяжести жизни, какой настаивал Запад.
По ее словам, экономика страны продолжает развиваться, а доходы населения растут. Она отметила, что Россия не переживает тяжелых моментов, о которых намекали западные страны, и не переключила свою экономику на военный путь, чтобы граждане почувствовали серьезные трудности.

Симоньян подчеркнула, что Запад стремился сделать жизнь в России беднее, однако по ее мнению, сейчас граждане РФ живут не хуже, чем ранее. Она выразила убеждение, что страна движется в правильном направлении.

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В США призвали ввести всеобъемлющие санкции против российского энергосектора
Конгрессмены США призвали ввести всеобъемлющие санкции против энергосектора РФ
21 декабря 2023, 01:44

Фото: istockphoto.com/ValleraTo

Члены Палаты представителей США призвали Белый дом ввести всесторонние санкции против энергетического сектора России.
Письмо с этим призывом было отправлено Джейку Салливану, советнику президента по национальной безопасности, передает РИА Новости.

В документе подчеркивается, что стратегия установления ценового потолка на российскую нефть оказалась неэффективной и позволяет России продолжать финансирование конфликта на Украине.

Письмо подписали главы разных комитетов, занимающихся национальной и финансовой безопасностью США. Они высказывают мнение о необходимости введения всестороннего режима санкций против энергетического сектора России, который, по их мнению, окажет более значительное воздействие на выгоду от продажи энергоресурсов, включая нефть.

Авторы письма ссылались на опыт санкций США в отношении других стран, таких как Иран и Венесуэла, подчеркивая, что текущее руководство Белого дома не предпринимало попыток установления ценового потолка для любой из этих стран.

Они также высказали недоумение по поводу запроса дополнительного финансирования для Украины со стороны Белого дома, в то время как Россия продолжает выделять средства для своих военных нужд.

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Сенат США ушёл на каникулы
Сенат США ушёл на каникулы, но продолжит консультации по помощи Украине
21 декабря 2023, 01:28

Фото: iStock/Mikhail Makarov

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что верхняя палата не планирует проводить никаких голосований до нового года, однако продолжит консультации о дополнительных ассигнованиях на некоторые цели, включая нужны Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что соответствующий вопрос администрации Соединённых Штатов забуксовал в конгрессе, где республиканцы потребовали в обмен согласовать радикальную реформу погранично-миграционной политики.

«Голосований в этом году больше не будет, но не стоит заблуждаться: зимние каникулы станут активными и важными несколькими неделями для сената США. Переговоры продолжатся без перерыва для достижения договоренности о дополнительном финансировании, критически значимом для национальной безопасности», — цитирует агентство слова Шумера в ходе выступления в сенате.

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Макрон рассказал о провале попыток сдерживания России
Президент Франции Макрон заявил, что Евросоюз не преуспел в сдерживании России
21 декабря 2023, 01:21

Фото: iStock/SimonLukas

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение о необходимости продолжения помощи Киеву со стороны Брюсселя, даже если позиция Вашингтона изменится.
Он подчеркнул, что для Европейского союза это дело собственной безопасности, сообщило телеканал France 5.

По словам Макрона, поддержка Украины станет одним из ключевых вопросов в 2024 году. Он выразил убеждение в способности Евросоюза оказывать поддержку Киеву и независимо от позиции США.

Однако он отметил, что некоторые европейские страны высказывают сомнения относительно выделения финансовых средств на это направление.

«Вопрос касается европейской безопасности. Даже если американцы изменили бы свою позицию, это вопрос суверенитета Европы и ее способности самостоятельно определять свое будущее», — подчеркнул президент.

Он также признал, что Европа испытывает сложности со сдерживанием России и что попытки оказать давление на Москву оказались неэффективными.

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Блинкен согласился с Путиным в вопросе помощи Украине
Блинкен согласился с Путиным, что помощь США играет решающую роль для Киева
21 декабря 2023, 01:10

Фото: сайт Госдепартамента США

Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с президентом РФ Владимиром Путиным в вопросе важности помощи Киеву.
«В одном и только одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка США имеет решающее значение для того, чтобы солдаты и граждане Украины продолжали борьбу», — цитирует слова Блинкена ТАСС.

Американский госсекретарь добавил, что Белый дом продолжит поддерживать Украины в военном и экономическом отношениях. Он отметил, что 90% помощи в области безопасности, оказанную Вашингтоном Киеву, было потрачено в США, что пошло на пользу американского обществу, бизнесу и укреплению оборонно-промышленной базы.

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В Буэнос-Айресе протестуют против нового правительства Аргентины
Протестующие против политики властей Аргентины заняли одну улицу в Буэнос-Айресе
21 декабря 2023, 01:03

Фото: iStock/Kachura_Oleg

Протестующие против экономической политики нового правительства Аргентины заблокировали улицу в центре Буэнос-Айреса.
По информации РИА Новости, на митинге собрались сотни людей, направлявшихся к дому правительства в ходе шествия. Однако путь к этому зданию был перекрыт полицейскими, использующими щиты.

Несмотря на ситуацию, в толпе присутствовали торговцы мороженым, размещаясь напротив полиции. Среди участников протеста также были семьи с маленькими детьми.

Полиция окружила митингующих и постепенно сжимала кольцо вокруг них, что привело к образованию давки. Нескольким людям стало плохо, и, предположительно, сотрудники правоохранительных органов использовали слезоточивый газ.

В дальнейшем силовые структуры разрешили протестующим занять другую улицу, ведущую к президентскому дворцу. Сотни участников выкрикивали антиправительственные лозунги, произносили бранные слова и двигались в сторону центральной площади, сопровождаемые полицией со всех сторон.

Впрочем, вскоре участники протеста начали расходиться.

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Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань, пишут СМИ
NBC: Си Цзиньпин открыто заявил Байдену о планах присоединить Тайвань
21 декабря 2023, 00:55

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита в Сан-Франциско в ноябре сообщил президенту США Джо Байдену, что Пекин планирует воссоединить материковый Китай и остров Тайвань. Об этом пишет NBC со ссылкой на информированные источники.
По информации телекомпании, китайский лидер не стал называть точные сроки реализации таких намерений, уточнив, что Пекин сделает это мирно, без применения силы.

Си Цзиньпин выступил со своей речью «прямо и откровенно, а не конфронтационно». Кроме того, он указал Байдену, что Соединённые Штаты влияют на участников выборов главы администрации Тайваня, которые пройдут в январе 2024 года.

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#си цзиньпин
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#джозеф байден
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В США рассказали о проблемах с производством снарядов для Украины
WP: США не хватает мощностей для производства снарядов для Украины и Израиля
21 декабря 2023, 00:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Оборонно-промышленный комплекс США столкнется с нехваткой ресурсов для производства необходимого количества снарядов, предназначенных для Украины и Израиля, заявил журналист газеты The Washington Post (WP) Макс Бут.
Обе эти страны ожидают пополнения своих запасов от американской стороны. Согласно журналисту, одобрение Конгрессом выделения поддержки может стать необходимым шагом для этого.

Бут выделил проблему в недостатке возможностей американской оборонной промышленности для производства необходимого количества боеприпасов. Он также указал на важность извлечения урока из двух конфликтов, подчеркнув необходимость создания мощного оборонно-промышленного комплекса в США.

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#сша
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#план
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Слуцкий рассказал о развале Украины Зеленским
Слуцкий: никто не сделал для истребления украинцев больше, чем Зеленский
21 декабря 2023, 00:32

Фото: kremlin.ru

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в своем Telegram-канале, что президент Владимир Зеленский больше всех способствовал уничтожению украинцев и развалу страны.
По его словам, на Западе распространено утверждение о том, что цель Москвы — предположительно, «стереть Украину с лица земли». Политик назвал такие заявления неправильной интерпретацией фактов.

«Никто, кроме Зеленского, не сделал больше для уничтожения украинцев, лишения страны независимости и суверенитета, приведя к развалу государства и продаже жизни и благополучия граждан на коррупционном рынке», — подчеркнул Слуцкий.
Он отметил, что Россия защитила «русских людей Донбасса и Новороссии от геноцида, предотвратила создание у своих границ антироссийского опорного пункта».

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