NBC: Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз

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Верховный суд американского штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает американский телеканал NBC.
Ранее тот же самый суд признал, что экс-президент Америки имеет отношение к штурму Капитолия, который случился два года назад. Однако, согласно судебному решению, причастность экс-лидера США к «мятежу» не помешает ему выдвинуть свою кандидатуру в выборах главы государства.
Представитель предвыборного штаба политика Стивен Чунг тогда весьма негативно отреагировал на решение суда. По его словам, демократы предпринимают циничные попытки вмешаться в президентские выборы.
Популярность Трампа растет среди избирателей в США, и в некоторых важных штатах, включая Аризону, Джорджию, Мичиган, Неваду и Пенсильванию, он опередил действующего президента Джо Байдена по уровню поддержки. На 4 марта 2024 года назначено судебное разбирательство в отношении Трампа по обвинению в попытке захвата Капитолия. Он также планирует участвовать в президентских выборах в ноябре 2024 года.
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Представитель предвыборного штаба политика Стивен Чунг тогда весьма негативно отреагировал на решение суда. По его словам, демократы предпринимают циничные попытки вмешаться в президентские выборы.
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Артем Путинцев