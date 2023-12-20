Экс-жена Трампа рассказала о его любви к нацистскому приветствию и Гитлеру

В России впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны, сообщает «Коммерсантъ». Как считает Следственный комитет России, защитник Елена Лосева, получив от следствия персональные данные предпринимательницы, которая могла обмануть её клиентов, озвучила их в суде. Теперь за разглашение она может получить до пяти лет тюрьмы.