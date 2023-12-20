Экс-жена Трампа рассказала о его любви к нацистскому приветствию и Гитлеру

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Экс-жена миллиардера Ивана Трамп в интервью журналу Vanity Fair в 1990 году рассказывала, что бывший президент США Дональд Трамп и один из его подчиненных Джон Уолтер постоянно здоровались друг с другом с помощью нацистского приветствия.
Об этом напомнило издание Newsweek. Цитаты экс-жены Трампа вновь обнаружилось после слов Трампа об иммигрантах.
Также, по словам Иваны Трамп, Дональд Трамп изучал сборники речей Гитлера и хранил их рядом с кроватью. По словам Трампа, книгу ему подарил друг-еврей Марти Дэвис.
Ранее Верховный суд американского штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает американский телеканал NBC.
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«Трамп, похоже, серьезно относится к некоторым аспектам своего немецкого происхождения. Когда [Уолтер] навещает Дональда в его офисе, как рассказала Ивана другу, он щелкает каблуками и говорит: «Хайль Гитлер»», — сказано в статье.
Ранее Верховный суд американского штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает американский телеканал NBC.
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Мария Фирсова