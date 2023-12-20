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Депутат Новиков: Вне зависимости от статуса Трамп — один из лидеров США

20 декабря 2023, 18:36
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что несмотря ни на какие свои статусы экс-президент США Дональд Трамп остаётся лидером одной из главных политических сил Штатов.

При этом, он признал, что сегодня политическая ситуация как для него, так и для нынешнего главы Белого дома Джо Байдена весьма сложная. Однако, каждый из них, по словам парламентария, может рассчитывать на участие в президентских выборах.

«Вне зависимости от своего статуса и должностей Трамп формально и неформально является одним из лидеров Республиканской партии, а это одна из ведущих политических сил США. Поэтому его голос будет достаточно долго и убедительно звучать на американской политической сцене. Сейчас ни для того, ни для другого мы не можем сказать, что дорога к участию в президентских выборах полностью закрыта», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Новиков.

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Украина получила от Евросоюза €150 млн на восстановление инфраструктуры
20 декабря 2023, 18:52

Фото: iStock/darkojow

Украинские власти получили от Евросоюза грант на 150 миллионов евро. Об этом сообщили в Минфине Украины.
Отмечается, что деньги от Европейского союза будут направлены на восстановление инфраструктуры, которая была повреждена в ходе боевых действий. В финансовом ведомстве добавили, что следующий транс ожидается в первом квартале следующего года.

Ранее сообщалось, что США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Уточняется, что транш является неким «авансом», входящим в компенсацию Украине с российской стороны.

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#активы
#рф
#евросоюз
#украина
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«Просто фантазия»: Американский сенатор оценил главную цель Запада в отношении России
Сенатор Вэнс: Идея отбросить РФ к границам 1991 года – это фантазия Запада
20 декабря 2023, 18:50

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Мечта западных лидеров отбросить Россию к границам 1991 года – это просто фантазия, об этом заявил сенатор-республиканец от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс на своей странице в социальной сети X.
«Фундаментальная проблема войны на Украине заключается не в недостаточном финансировании или недостаточных объемах вооружений. Это было тщеславной идеей Запада, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года», - прокомментировал ситуацию Вэнс.

По мнению сенатора, эту идею можно отнести к разряду фантазий, не более. К тому же, он напомнил, что об это западные лидеры начали грезить ещё 18 лет назад.

Главный вопрос, которым задался Вэнс – сколько ещё придётся претерпеть украинскому народу, прежде, чем Запад поймёт, что для сохранения мира необходимы переговоры.

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#украина
#запад
#переговоры
#россия
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#сша
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СМИ: США с союзниками намерены создать безопасный коридор в Красном море
FT: США с союзниками хотят создать безопасный коридор для судов в Красном море
20 декабря 2023, 18:19

Фото: iStock/Dikuch

США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями. Как стало известно данная операция будет носить название «Страж процветания».

Источник издания сообщает, что план на сегодняшний день находится на ранних этапах и может претерпевать изменения.

Ранее сообщалось, что на севере Йемена начали всеобщую мобилизацию для отправки бойцов в сектор Газа. С начала войны между Израилем и Газой хуситы серьёзно решили взяться за проходящие в Красном море суды, которые связаны с еврейским государством.

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#мобилизация
#корабль
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В Армении приостановлена лицензия радио Sputnik
20 декабря 2023, 18:14

Фото: istockphoto/Wirestock

Комиссия по телевидению и радио Армении решила приостановить лицензию вещателя радиостанции Sputnik на месяц.
Об этом сказано в Telegram-канале «Sputnik Армения».

«Комиссия по телевидению и радио страны отозвала на 30 дней лицензию у нашего ретранслятора — радиостанции «Тоспа»», —сказано в заявлении.
Причиной явилась трансляция в эфире радиостанции программы «Пятница с Тиграном Кеосаяном». По утверждению Комиссии, автор допустил «ироничные и унижающие честь и достоинство Армении и её народа высказывания».

Кроме этого, ретранслятор оштрафован на 500 тысяч драмов (около 112 тысяч рублей) за авторскую программу экс-депутата Армении Армана Абовяна «Абовян Time».

Сообщается, что регулятор усмотрел в ней заявления, «распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках».

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#армения
#новости
#политика
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Зеленского обвинили в надменности при проведении пресс-конференции по итогам года
Киевский политолог: Зеленский вел себя надменно на пресс-конференции
20 декабря 2023, 18:06

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам года вел себя надменно и враждебно по отношению к другим участникам дискуссии. Так заявил киевский политолог Дмитрий Раимов в эфире YouTube-канала «Да, это так».
«Президент был, мягко говоря, очень уставшим. Это было видно. Его речь утомленная, он выглядел уставшим. Само общение с журналистами выглядело надменным», — отметил Раимов.

Он считает, что украинский лидер относился к участникам мероприятия как к врагам, а не как к представителям украинского общества. Он отметил, что в рамках дискуссии все неудобные вопросы были остро пресечены.

На пресс-конференции Зеленский назвал вопрос переговоров с РФ неактуальным. Он отметил, что в настоящее время идёт работа над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира». После того как её окончательно сформулируют, «формулу мира» передадут Москве, подчеркнул президент.

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Брежнева лишили звания «Почетного гражданина Днепра» спустя 41 год после смерти
На Украине Брежнева лишили звания «Почетного гражданина Днепра»
20 декабря 2023, 17:47

Фото: iStock/JohnnyWalker61

Генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева лишили звания «Почетного гражданина Днепра» через 41 год после его смерти. Такое решение принял горсовет, сообщает мэр года Борис Филатов.
«Леонида Брежнева лишили звания "Почетного гражданина Днепра". Потому что декоммунизацию города мы тоже доведем до конца. Кто бы что ни говорил», - написал Филатов в своем Telegram-канале.

Брежнев родился в городе Каменское Днепропетровской области. После войны он был первым секретарем Днепропетровского обкома Компартии.
В сентябре текущего года власти Днепр сообщали, что не станут лишать Брежнева звания почётного гражданина города. Тогда соответствующая петиция не набрала нужное количество голосов. При этом петиция все-равно была рассмотрена. В ответе было написано, что звание Брежнева потеряло силу в 2017 году, когда появилось новое звание «Почетный гражданин города Днепра».

Уточнялось, что старого звания можно лишить только при личном обращении человека. Таким образом, еще три месяца назад местные власти не нашли оснований для лишения Брежнева звания.

А того старого звания можно лишить только после личного обращения гражданина или вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него.

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«Начало третьей мировой»: В Словакии заявили о главной угрозе от Украины
Фицо: Вступление Украины в НАТО будет означать начало третьей мировой войны
20 декабря 2023, 17:45

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Словакия выступает против вступления Украины в НАТО, поскольку это будет означать начало третьей мировой войны, об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в интервью для InfoVojna.
«Мы перед выборами говорили, что для нас будет проблемой, если речь идет о (вступлении Украины) в НАТО, я это сказал и на встрече со Столтенбергом (Йенс): чтобы не было никаких сюрпризов, я говорю за партию, которая преобладает в правительстве Словакии, я говорю о том, что мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет начало Третьей мировой войны», - прокомментировал ситуацию Фицо.

Он строго подчеркнул, что пока имеет политическую силу в Словакии, то будет делать всё возможное, чтобы не допустить вступления Украины в состав Североатлантического альянса.

Однако, по мнению Фицо, Киев всё равно никогда не станет полноправным членом НАТО. Также, как и Европейского союза, поскольку к вступлению в ЕС страна совершенно не готова, и могут пройти годы, прежде, чем Украина выполнит все необходимые условия.

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#ес
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#киев
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Политолог Оленченко: Недопуск реэкспорта в РФ навредит странам ЕС
20 декабря 2023, 17:41

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Владимир Оленченко заявил, что новые ограничения из 12-ого пакета антироссийских санкций, предусматривающих для стран ЕС недопуск реэкспорта в Россию продукции и технологий двойного назначения, негативно отразится на самих этих государствах.
Он отметил, что при всех этих условиях сам рынок давно готов к таким ограничениям, а страны приспособятся и найдут другие схемы нейтрализации этих санкционных правил.

«Те страны, кому это адресовалось – это постсоветские республики, через них закупаются товары и потом перепродаются в Россию. Этим занимаются в том числе страны Прибалтики, Турция, поэтому здесь надо конкретно посмотреть, что и из какой страны к нам поступает, и в чем может выразиться проблема. Страны, которые занимаются реэкспортом, будут придумывать новые схемы нейтрализации ограничений со стороны ЕС, чтобы сохранить за собой российский рынок», – пояснил в беседе с RuNews24.ru Оленченко.

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#страны
#ес
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#политика
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Словакия не станет замораживать российскую недвижимость
Фицо: Словакия не будет по примеру других стран замораживать недвижимость РФ
20 декабря 2023, 17:31

Фото: iStock/Derek Brumby

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не станет следовать примеру не будет следовать примеру тех стран, которые приняли решение о заморозке российской недвижимости. Об этом сообщает издание InfoVojna.
«Есть страны, если не ошибаюсь, то Чехия, например, как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или представителям России, или предпринимателям российским, у меня нет точной информации, но я хочу сказать, что мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем», - сказал Фицо.
Фицо также заявил, что Словакия будет направлять Украине адресную гуманитарную помощь, чтобы она не попала на «черный рынок». По его словам, на незаконный рынок попадает огромная доля от общей помощи, которую отправляет Словакия. Премьер не стал озвучивать конкретную цифру, которая неоднократно была озвучена в рамках Европейского совета, но отметил, что она достаточно велика.

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