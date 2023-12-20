Депутат Новиков: Вне зависимости от статуса Трамп — один из лидеров США

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что несмотря ни на какие свои статусы экс-президент США Дональд Трамп остаётся лидером одной из главных политических сил Штатов.
«Вне зависимости от своего статуса и должностей Трамп формально и неформально является одним из лидеров Республиканской партии, а это одна из ведущих политических сил США. Поэтому его голос будет достаточно долго и убедительно звучать на американской политической сцене. Сейчас ни для того, ни для другого мы не можем сказать, что дорога к участию в президентских выборах полностью закрыта», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Новиков.
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