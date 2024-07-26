В Германии раскрыли, где хранятся американские кассетные боеприпасы для ВСУ

Фото: istockphoto / Wachira Wacharapathom
По информации, предоставленной телерадиокомпанией NDR со ссылкой на анонимного представителя Вооруженных сил США, в Германии находится склад, где США хранят свои кассетные боеприпасы.
Эти снаряды затем поставляются в Украину.
Источник в американских военных кругах подтвердил, что на одной из баз в Германии хранятся кассетные боеприпасы, которые в качестве военной помощи будут переданы Украине.
Если правительство Германии в курсе хранения запрещенных боеприпасов на своей территории, это уже является нарушением международных соглашений.
Если же бундесвер не осведомлен о хранящихся запрещенных боеприпасах, это также может быть нарушением. Министерство обороны ФРГ подтвердило, что при согласовании перевозок они получают только «грубую классификацию» без указания конкретных типов боеприпасов.
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«Согласно информации, опубликованной в одном из источников, на складе боеприпасов армии США в городе Мизау, расположенном в земле Рейнланд-Пфальц, хранятся кассетные боеприпасы. Кассетные боеприпасы запрещены к использованию в Германии в соответствии с договором, заключённым в Осло [о запрете применения кассетных бомб]», — сообщили в Лента.ру.
Источник в американских военных кругах подтвердил, что на одной из баз в Германии хранятся кассетные боеприпасы, которые в качестве военной помощи будут переданы Украине.
Если правительство Германии в курсе хранения запрещенных боеприпасов на своей территории, это уже является нарушением международных соглашений.
Если же бундесвер не осведомлен о хранящихся запрещенных боеприпасах, это также может быть нарушением. Министерство обороны ФРГ подтвердило, что при согласовании перевозок они получают только «грубую классификацию» без указания конкретных типов боеприпасов.
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Мира Полтева