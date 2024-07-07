Лавров заявил о скором ответе России на участие США в применении ракет ATACMS

Фото: IStock/Валерий Шарифулин
Ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не полетели бы без прямого участия США в их наведении, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РБК.
Глава ведомства подчеркнул, что украинцы не смогли бы самостоятельно навести эти ракеты, в этом напрямую участвовали американские спутники. Он добавил, что президент России Владимир Путин пообещал об ответной реакции в ближайшем обозримом будущем.
ATACMS относится к американским кассетным ракетам с дальностью поражения до 300 км. Ее принцип действия заключается во взрывании головной части снаряда и выбрасывании сотни более мелких ракет. Согласно Конвенции о кассетных боеприпасах, утвержденной ООН, кассетные бомбы запрещены в применении в ходе боевых конфликтов, однако Украина и США не подписали данное соглашение.
23 июня по Севастополю было выпущено 5 ракет системы ATACMS. В результате атаки погибло четыре человека, более 150 пострадали.
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ATACMS относится к американским кассетным ракетам с дальностью поражения до 300 км. Ее принцип действия заключается во взрывании головной части снаряда и выбрасывании сотни более мелких ракет. Согласно Конвенции о кассетных боеприпасах, утвержденной ООН, кассетные бомбы запрещены в применении в ходе боевых конфликтов, однако Украина и США не подписали данное соглашение.
23 июня по Севастополю было выпущено 5 ракет системы ATACMS. В результате атаки погибло четыре человека, более 150 пострадали.
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Олег Дикий