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Лавров заявил о скором ответе России на участие США в применении ракет ATACMS

Лавров: без участия США ракеты ATACMS не взлетели бы
07 июля 2024, 17:01
Фото: IStock/Валерий Шарифулин

Фото: IStock/Валерий Шарифулин

Ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не полетели бы без прямого участия США в их наведении, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РБК.
Глава ведомства подчеркнул, что украинцы не смогли бы самостоятельно навести эти ракеты, в этом напрямую участвовали американские спутники. Он добавил, что президент России Владимир Путин пообещал об ответной реакции в ближайшем обозримом будущем.

ATACMS относится к американским кассетным ракетам с дальностью поражения до 300 км. Ее принцип действия заключается во взрывании головной части снаряда и выбрасывании сотни более мелких ракет. Согласно Конвенции о кассетных боеприпасах, утвержденной ООН, кассетные бомбы запрещены в применении в ходе боевых конфликтов, однако Украина и США не подписали данное соглашение.



23 июня по Севастополю было выпущено 5 ракет системы ATACMS. В результате атаки погибло четыре человека, более 150 пострадали.

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Подполье рассказало, как на Украине мобилизуют неугодных граждан
Подполье: военкомы из Киева направляются в регионы с недовольными жителями
07 июля 2024, 16:58

Фото: IStock/Olena_Z

Киев командирует военкомов (на Украине их называют сотрудниками территориальных центров комплектования - ТЦК) в регионы, к жителям которых они плохо относятся, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Он отметил, что Киев направляет на восток страны сотрудников ТЦК с запада и наоборот — с востока на запад. Таким образом украинские власти добиваются того чтобы военкомы активнее задерживали граждан и отправляли их на фронт, руководствуясь идейной ненавистью.

Лебедев добавил, что первое время сотрудники ТЦК живут в самих военкоматах, но вскоре им дают премии за первых отловленных и они снимают жилье.

Ранее ​на Украине вступил в силу ​новый закон о ​мобилизации, позволяющий ​призывать студентов заочной формы обучения, многодетных отцов и инвалидов.

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В Мелитополе прогремели взрывы
В Мелитополе слышны звуки взрывов
07 июля 2024, 16:20

Фото: iStock/RamonCast

Звуки нескольких взрывов прозвучали в городе Мелитополь Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Уточняется, что по этому городу в Запорожской области украинские националисты нанесли ракетный удар пятью ракетами HIMARS. По предварительной информации, все 5 ракет были сбиты средствами противовоздушной обороны России.

Рогов отметил, что их обломки упали на северных окраинах — в районе аэропорта и в пригороде.

В местах падения начался пожар.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Губернатор рассказал о ходе эвакуации в Воронежской области
Гусев: около 50 человек находятся в ПВР из-за ЧС в Воронежской области
07 июля 2024, 16:08

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Губернатор Александр Гусев написал в своем Telegram-канале, что в пункты временного размещения прибыли 50 человек из Подгоренского района Воронежской области, где ввели режим ЧС после ночной атаки дронов.
В пунктах организовано питание и медицинская помощь. Уточняется, что часть граждан поехали к родственникам.

По словам Гусева, двух пожилых женщин госпитализировали. Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и следовать рекомендациям властей.

Напомним, пожар произошел на одном из складов в Воронежской области после атаки украинских дронов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. В результате вражеской атаки никто не пострадал. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

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Украинский берег пограничной реки Тисы обнесли колючей проволокой
07 июля 2024, 15:53

Фото: iStock/Shynearwitch

Забор из колючей проволоки возведен на украинском берегу пограничной реки Тисы. Об этом информирует издание «Страна».
Ролик, который опубликовал источник, видны проволочные заграждения на обочине дороги вдоль зарослей у берега реки. Примечательно, что накануне Госпогранслужба Украины сообщила о задержании четырех мужчин, которые на надувных кругах пытались по реке Тиса сбежать в другую страну.

Напомним, в прошлом месяце количество погибших уклонистов, найденных в реке Тиса на границе с Румынией, достигло тридцати пяти. Военнообязанные пытаются сбежать из страны через «реку смерти» от массового призыва в ряды ВСУ. На Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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Лавров прокомментировал атаку ВСУ на Севастополь
Лавров: ракеты ВСУ не полетели бы на Севастополь без прямого участия США
07 июля 2024, 15:20

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что запущенные ВСУ ракеты не могли бы достичь, в том числе, Севастополя, без прямого участия США и наведения. Об этом Лавров сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в Telegram-канале.
По словам Лаврова, в НАТО и США продолжают говорит о том, что не принимают участия в украинском противостоянии. По словам главы ведомства, «это плохая мина при плохой игре».

Лавров заключил, что в обозримом будущем скоро станет известно об ответе России.

Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 124 человек, трое погибли — один взрослый и двое детей.

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Нардепа Украины обвинили в разглашении гостайны о проблемах в ВСУ
Экс-командир ВСУ Игнат: Безуглая раскрывает гостайну ВСУ
07 июля 2024, 15:18

Фото: IStock/Irina Piskova

Народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая разглашает составляющую государственную тайну информацию о тяжелом положении армии Украины. Об этом заявил бывший представитель командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат на своей странице в Facebook.*
«У этого человека есть допуск к государственной тайне высочайшего уровня. Но все эти тайны, которые скрывают массу проблем в украинском оборонном секторе, Безуглая в той или иной степени использует в публичных сообщениях», — написал он.

Игнат призвал обсуждать подобные вопросы в закрытых заседаниях парламента и попросил Государственное бюро расследований провести проверку в отношении Безуглой.

Накануне депутат высказалась за отставку командования ВВС Украины после того как ВС РФ уничтожили два ЗРК Patriot. По ее мнению, это случилось из-за того что комплексы не перемещались с места на место и почти не маскировалось, отчего даже местное население знало о его местоположении. Кроме того, она обвинила украинских генералов в завышениях потерь России.

Ранее сообщалось о том, что российским разведчикам удалось взять опорный пункт ВСУ и захватить в плен две смены ​украинских боевиков, не сделав ни одного выстрела. Это удалось сделать, ​зайдя на 2,5 километра вглубь украинских позиций.


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Разведчики РФ без стрельбы взяли пленных ВСУ в Харьковской области
07 июля 2024, 14:46

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские разведчики без единого выстрела взяли в плен две смены украинских военных и заняли опорный пункт ВСУ в глубине обороны в Харьковской области. Подробности операции рассказал командир танкового соединения с позывным Рубин. Об этом пишет ТАСС.
По словам офицера, задача была трудной – необходимо было зайти на 2,5 км вглубь обороны противника. Он отметил, что когда бойцы ВС РФ продвинулись на 700 метров, то забрали сначала четверых пленных и радиостанцию.

Рубин отметил, что российские военнослужащие «разыграли врага». На следующий день пришла смена ВСУ, которую также забрали в плен. Боец ВС РФ подчеркнул, что на его памяти это первое подобное задание.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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В Верховной Раде раскритиковали ВВС Украины
Депутат Рады Безуглая сообщила о провалах ВВС Украины
07 июля 2024, 14:44

Фото: IStock/Oleh Yatskiv

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала командование Военно-воздушных сил Украины. Она призвала его уйти в отставку после того, как ВС РФ уничтожили два ЗРК Patriot, сообщает AIF.ru
По ее словам, техника была уничтожена, поскольку командование воздушных сил не предпринимало никаких попыток скрыть ее и в принципе редко перемещало эти комплексы.
«Местное население знало, где оно (вооружение), и никаких мер не проводилось», — написала Безуглая в своих соцсетях.

Депутат раскритиковала ВВС и за то, что до сих пор спустя два года войны не было создано единого аналитического центра по выработке планов противодействия беспилотникам. ​Кроме того, генералы постоянно ​преувеличивают потери РФ, чтобы повысить свою статистику, ​заключила Безуглая.

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#депутат
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#всу
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Опубликовано видео с «загонной охотой» на украинскую БМП Bradley
Военкор Коц опубликовал видео с охотой на украинскую БМП Bradley
07 июля 2024, 14:05

Фото: iStock/dr_evil

Разведчики Самарского объединения подожгли американскую боевую машину пехоты Bradley, которой пользовались боевики ВСУ. Кадры опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как Bradley едет по полю, а потом в нее попадает снаряд. По словам военкора, ВСУ пытались отбить утерянные позиции, отправив экипаж Bradley с десантом.




Разведчики ВС РФ смогли их обнаружить и при помощи двух точных ударов FPV-дронов подожги бронеавтомобиль.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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