Байден официально подтвердил нанесение авиаударов по Йемену

Фото: официальный сайт Кремля
Президент Соединённых Штатов Джо Байден официально подтвердил нанесение США и их союзниками авиаударов по позициям йеменских повстанцев-хуситов в рамках операции «Страж процветания». Об этом 12 января пишет РИА Новости со ссылкой на официальное заявление пресс-службы Белого дома.
«Сегодня по моему указанию вооруженные силы США — совместно с Британией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства», — заявил Байден.Тем временем однопартиец Байдена конгрессмен-демократ Ро Кханна заявил, что Байден нарушил Конституцию США, нанеся удары по Йемену без разрешения Конгресса.
В свою очередь, член политбюро хуситского движения «Ансар Аллах» Али аль-Кухум сообщил, что повстанцы в ответ атаковали американские и британские корабли в Красном море, и один из кораблей США им даже удалось потопить. Также, по его словам, атакованы военные базы США и Великобритании и связанные с ними объекты на Ближнем Востоке.
Напомним, что в ночь на 12 января США и Великобритания начали военную операцию против объектов движения «Ансар Аллах» в Йемене. Как отметили в Пентагоне, было атаковано около 10 объектов хуситов, в первую очередь — центры производства дронов и склады оружия. Авиаудары, в частности, наносились по главному портовому городу страны Ходейда на побережье Красного моря, а также столице Йемена Сане. В свою очередь, йеменские ВС после американских авиаударов начали массовый запуск ракет класса «земля-земля» по американским военным кораблям.
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