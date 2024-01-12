Начата военная операция против движения хуситов в Йемене

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США и Великобритания начали военную операцию против объектов движения хуситов «Ансар Аллах»в Йемене, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники. Авиаудары наносятся по главному портовому городу страны Ходейда на побережье Красного моря, а также столице Йемена Сане.
«Мы атаковали около 10 объектов хуситов в Йемене. Поражены центры производства дронов и склады оружия», — заявил по этому поводу официальный представитель Пентагона. В свою очередь, йеменские ВС после американских авиаударов начали массовый запуск ракет класса «земля-земля» по американским военным кораблям.
Ранее хуситы объявили всеобщую мобилизацию. Президент Йемена маршал Махди аль-Машат заявил о том, что вооружённые силы Йемена были приведены в боевую готовность заранее.
Журналист The Times Стивен Суинфорд накануне сообщил в соцсети Х, что США и Великобритания в ночь с 11 на 12 января нанесут воздушные удары по военным объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене. В публикации говорится, что британский премьер-министр Риши Сунак уведомил членов кабмина о «неизбежном военном вмешательстве сегодня вечером».
Хуситы после обострения конфликта в секторе Газа заявили, что, пока операция в палестинском анклаве не прекратится, они намерены наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря. Согласно данным Центрального командования ВС США, хуситы с середины октября атаковали в Красном море более двадцати кораблей. Вашингтон и его союзники в ответ на это приступили к проведению операции Prosperity Guardian («Страж процветания»), нацеленной на охрану судов и обеспечение свободы навигации.
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Ранее хуситы объявили всеобщую мобилизацию. Президент Йемена маршал Махди аль-Машат заявил о том, что вооружённые силы Йемена были приведены в боевую готовность заранее.
Хуситы после обострения конфликта в секторе Газа заявили, что, пока операция в палестинском анклаве не прекратится, они намерены наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря. Согласно данным Центрального командования ВС США, хуситы с середины октября атаковали в Красном море более двадцати кораблей. Вашингтон и его союзники в ответ на это приступили к проведению операции Prosperity Guardian («Страж процветания»), нацеленной на охрану судов и обеспечение свободы навигации.
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Артем Путинцев