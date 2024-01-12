Пентагон подтвердил, что США с союзниками нанесли удары по хуситам в Йемене

Пентагон подтвердил, что в США совместно с партнёрами нанесли удары по целям движения «Ансар Алла» (хуситам) в Йемене. По словам официального представителя американского оборонного ведомства, вскоре будут обнародованы детали проведенной операции, пишет РИА Новости.
«Сегодня вечером американские военные в координации с нашими партнерами нанесли удары по контролируемым хуситами районам в Йемене. Вскоре мы обнародуем подробную информацию», — цитирует агентство слова собеседника в Пентагоне.
По информации Politico, США и Великобритания совершили атаки по Йемену при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна.
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