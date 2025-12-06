«Тюремное меню» Саркози: мюсли, молочные продукты и яблочный сок
Бывший президент Франции Николя Саркози провёл три недели в тюрьме, питаясь преимущественно молочными продуктами, батончиками мюсли, минеральной водой, яблочным соком и небольшим количеством сладостей, сообщает Le Figaro со ссылкой на его новую книгу.
В камере Саркози проводил по 23 часа в сутки, за исключением визитов. В течение этого времени он ежедневно писал свою книгу за маленьким фанерным столиком, передавая записи секретарю через адвокатов. После выхода из заключения рукопись была завершена, однако адвокаты удалили из текста несколько резких портретов.
Ранее Саркози сравнивал пребывание в тюрьме с пустыней, отмечая, что отсутствие отвлекающих факторов и постоянный шум делают жизнь внутри необычайно строгой и укрепляющей.
