«Тюремное меню» Саркози: мюсли, молочные продукты и яблочный сок

06 декабря 2025, 20:35

Николя Саркози рассказал о жизни за решёткой в своей книге

Николя Саркози и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Бывший президент Франции Николя Саркози провёл три недели в тюрьме, питаясь преимущественно молочными продуктами, батончиками мюсли, минеральной водой, яблочным соком и небольшим количеством сладостей, сообщает Le Figaro со ссылкой на его новую книгу.