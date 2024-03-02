Радио1
Главная / Новости / Политика/ Байден оговорился, перепутав сектор Газа и Украину

Байден оговорился, перепутав сектор Газа и Украину

02 марта 2024, 01:43
Фото: РИА Новости/ Стрингер

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Американский президент Джо Байден дважды перепутал сектор Газа и Украину, в разговоре о гуманитарной помощи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, пишет New York Post.

«В ближайшие дни мы собираемся присоединиться к нашим друзьям в Иордании и другим странам, чтобы доставить по воздуху дополнительное продовольствие и припасы на Украину, и будем стремиться продолжать открывать другие пути на Украину, включая возможность создания морского коридора для доставки больших объемов гуманитарной помощи», — заявил Байден.

Позже он дал понять, что имел в виду Газу, и добавил, что поступающей туда помощи сейчас совсем не достаточно.

Читайте также:

Экс-спикер Маккарти: Байден использует шпаргалки даже на личных встречах

Байден оконфузился, перепутав Путина и Си Цзиньпина

Байден заявил, что в 2021 году общался с умершим в 2017 году человеком
#продовольствие
#байден
#сектор газа
#украина
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Армении заявили, что зависимость от России была стратегической ошибкой
02 марта 2024, 02:01

Фото: iStock/alexis84

Руководство Армении считает стратегической ошибкой зависимость своей страны от России, сообщает РИА Новости. По словам секретаря армянского Совета безопасности Армена Григоряна, Армения с 1991 года полностью зависела от России во всех сферах — политической, военно-политической, научной и экономической, однако эта стратегия оказалась ошибочной.
«Когда Россия приняла решение не помогать Армении и наша система безопасности полностью рухнула, Армения начала искать для себя альтернативы», — заявил Григорян.

Он также отметил, что согласно документам, РФ является партнером Армении по безопасности, но этот механизм не работает.

Кроме того, по словам Григоряна, Россия больше не крупнейший инвестор Армении. За 9 месяцев 2023 года больше всего средств в страну вложили структуры из ОАЭ. При этом на втором месте оказалась не Россия, а опередивший её Люксембург.

Говоря о механизмах ОДКБ, в которых Ереван заморозил своё участие, Армен Григорян заявил, что Армения всего-навсего пытается обеспечить свою безопасность, и не питает при этом никаких враждебных намерений по отношению к РФ.

Армению пытались насильно включить в Союзное государство, но эту операцию удалось сорвать. Об этом в ходе брифинга сообщил ранее спикер Национального собрания страны Ален Симонян. По его словам, существует большой план по включению Армении в Союзное государство России и Белоруссии. Однажды страну попытались насильно включить в его состав, но армянскому народу удалось сорвать этот план на досрочных парламентских выборах 2021 года.

Читайте также:

Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян

Пашинян заявил в Мюнхене, что Армения — не союзник России в украинском вопросе

В Армении заявили о попытках насильно включить её в союз России и Белоруссии
#армения
#россия
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Spiegel: Аудиозапись разговора об атаке на Крымский мост может быть подлинной
02 марта 2024, 01:25

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Министерство обороны Германии после первичной проверки аудиозаписи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост считает, что она может оказаться настоящей. Об этом пишет издание Der Spiegel
«После первичного анализа, предполагается, что запись встречи подлинная. По первоначальной оценке, подделка с помощью искусственного интеллекта в значительной степени исключена», — сообщает Spiegel.

Напомним, ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала переговоры высшего военного руководства Германии. На них офицеры Бундесвера обсуждают передачу Киеву ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту. Позже агентство «РИА Новости» обратилось с вопросом о переговоров в министерство обороны ФРГ, однако там какие-либо комментарии на этот счёт давать отказались.

Читайте также:

Немецкая разведка начала проверку по факту перехвата переговоров Бундесвера

Симоньян опубликовала переговоры офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост

Медведев заявил, что немцы снова превратились в заклятых врагов России
#германия
#крымский мост
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Парламент Великобритании начал расследование эффективности санкций против России
The Times: Британский парламент заинтересовался эффективностью санкций против РФ
02 марта 2024, 00:19

Фото: iStock/IR_Stone

Парламент Великобритании проводит расследование, посвященное вопросу эффективности санкций в отношении России. Об этом говорится в заявлении на сайте британского законодательного органа, которое цитирует издание The Times.
«Комитет казначейства (парламента) начинает новое расследование, посвященное тому, имеет ли программа экономических санкций Британии желаемый эффект», — говорится в заявлении.

Отмечается, что комитет рассмотрит работу управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI), а также попытается оценить возможность конфискации замороженных российских активов.

По словам главы спецкомитета казначейства Харриет Болдуин, спустя два года после начала боевых действий на Украине Москва «по-прежнему вкладывает десятки миллиардов в свой оборонный бюджет», что вызывает вопросы о том, имеют ли применяемые к России со стороны Лондона санкции хоть какой-то желаемый эффект.

По словам министра иностранных дел королевства Джеймса Клеверли, Британия будет продолжать санкционную политику в отношении России до тех пор, пока Москва не направит средства Киеву для восстановления страны. С начала спецоперации в санкционном списке королевства оказались более 1,5 тысяч россиян.

Российская экономика продолжает укрепляться, несмотря на ввод всё новых и новых антироссийских западных санкций, с таким заявлением выступил ранее министр финансов Антон Силуанов в интервью для «РИА Новости». Глава Минфина напомнил, что несмотря на ввод всё новых ограничений с Запада, российская экономика демонстрирует неплохие показатели, а реальные доходы россиян продолжают расти.

Читайте также:

Силуанов: Экономика РФ выросла, несмотря на западные санкции

Лондон сохранит санкции в отношении Москвы до выплаты компенсации Киеву

Великобритания приняла новые антироссийские санкции
#россия
#великобритания
#парламент
#расследование
#санкции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп назвал своих кандидатов в вице-президенты
Fox News: Дональд Трамп назвал имена своих возможных будущих вице-президентов
01 марта 2024, 23:29

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News 1 марта озвучил своих потенциальных кандидатов в вице-президенты США. Как сообщают журналисты, он рассматривает на этот пост техасского губернатора Грэга Эббота и сенатора от Южной Каролины Тима Скотта.
Трамп назвал Эббота «удивительным человеком» и выразил честь получить его поддержку. Тим Скотт же был назван бывшим президентом «очень хорошим человеком» и признан им лучше, чем для себя самого. Ранее Скотт При этом был оппонентом Трампа на праймериз Республиканской партии.

Ранее Дональд Трамп заявил, что первым своим указом, в случае победы на ноябрьских выборах, закроет границы США и вышлет всех нелегальных мигрантов. Кроме того, экс-президент пообещал наступление «судного дня» всем своим политическим противникам, включая «лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну».

Очередные президентские выборы в Соединённых штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.


Читайте также:

Трамп рассказал об опасности того, что Байден может выиграть выборы

Республиканский кандидат Трамп назвал своих фаворитов на пост вице-президента

Суд: Трамп не имеет иммунитета в деле о вмешательстве в выборы
#выборы
#кандидаты
#дональд трамп
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕС разморозил для Венгрии около €2 млрд
01 марта 2024, 23:18

Фото: iStock/ rarrarorro

Евросоюз разблокировал около €2 млрд из своих фондов для Венгрии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии Стефана Кеерсмакера.
Он объяснил, что последний транш был разблокирован после того, как Венгрия выполнила условия по образовательной подготовке и гендерном равенстве.

В 2022 году Еврокомиссия предложила запустить в отношении Будапешта механизм обусловленности в целях защиты бюджета ЕС «от нарушений принципов верховенства права в Венгрии», то есть заморозку около €7,5 млрд финансирования ЕС для страны. Таким образом, механизм защиты бюджета сообщества от коррупции, задействовали впервые.

Читайте также:

Президентом Венгрии избрали председателя конституционного суда Тамаша Шуйока

Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

Стало известно о влиянии санкций на отношения России и Венгрии
#права
#страны
#отношения
#ес
#венгрия
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден подписал временный бюджет американского правительства
01 марта 2024, 22:43

Фото: iStock/rarrarorro

Американский лидер Джозеф Байден подписал временный бюджет правительства Соединённых Штатов, чтобы продолжить его функционирование, об этом сообщили в Белом доме.
Установленные ранее лимиты финансирования действовали до 1 и 8 марта, сегодня же их продлили до 8 и 22 числа соответственно. Таким образом сотрудники правительства смогут доделать свои бюджеты на текущий год и избежать шатдауна.

Отмечается, что обе правящие партии Соединённых Штатов уже согласовали шесть законопроектов, предусматривающих финансирование в различных правительственных сферах. Их должны подписать до 8 марта.

Ещё шесть пакетов, касающихся, в том числе, зарубежных операций, должны принять до 22 марта.

Читайте также:

American Conservative: Украина не имеет права требовать от США большей поддержки

Politico: Конгресс США предотвратил остановку работы правительства

Палата представителей США одобрила краткосрочный бюджет во избежание шатдауна
#сша
#бюджет
#финансирование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Немецкая разведка начала проверку по факту перехвата переговоров Бундесвера
01 марта 2024, 22:24

Фото: iStock/photosvit

Контрразведка ФРГ инициировала проверку по факту возможности перехвата переговоров Бундесвера, об этом сообщает T-Online со ссылкой на Минобороны Германии.
«Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) приняло все необходимые меры», — сообщает издание, ссылаясь на слова Минобороны ФРГ.

Напомним, ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала переговоры высшего военного руководства Германии. На них офицеры Бундесвера обсуждают передачу Киеву ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.

В Минобороны Германии уже обращалось агентство «РИА Новости», но там им никаких комментариев по факту произошедшего не дали.

Читайте также:

Симоньян опубликовала переговоры офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост

Медведев заявил, что немцы снова превратились в заклятых врагов России

Захарова: Современное руководство ФРГ ссылается на опыт Третьего рейха
#германия
#крымский мост
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Швейцария присоединилась к 13-му пакету антироссийских санкций ЕС
01 марта 2024, 20:31

Фото: iStock/Mihrzn

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза против России, соответствующая информация опубликована на сайте Федерального совета страны.
«Федеральный департамент экономики, образования и исследований, компетентный в вопросах санкций, принял решение 29 февраля 2024 года о новых мерах в отношении России. Таким образом, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Европейского союза», — говорится в сообщении на правительственном сайте.

Отмечается, что меры вступят в силу с 1 марта 2024 года.

Берн добавил в свои санкционные списки 106 физических и 88 юридических лиц, а также запретила экспорт товаров двойного назначения и тех товаров, которые Российская Федерация могла бы использовать для своего военного и технологического развития.

Читайте также:

Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций Евросоюза

РБК: Швейцария может организовать мирные переговоры по Украине

NZZ: Швейцария могла стать прибежищем для российских шпионов
#санкции
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новым президентом Финляндии стал Александер Стубб
01 марта 2024, 20:02

Фото: iStock/naumoid

Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии.
Ранее Стубб занимал должность министра иностранных дел, а также премьер-министра Финляндии.

Торжественная церемония вступления Стубба в должность главы Финляндии транслировалась в прямом эфире финского телевидения.

Напомним, Стубб стал 13-м президентом Финляндии. Его предшественник Саули Ниинистё занимал эту должность дважды, начиная с 2012 года.

Напомним, сухопутная граница Финляндии и России простирается на 1271,8 километров. При этом, 4 апреля 2023 года Хельсинки вступили в состав Североатлантического альянса.

Читайте также:

Финляндия заявила о вероятности открытия границ с Россией

Депутат Копра: Финляндия не запрещала Украине атаковать Россию

Политолог Мухин подтвердил, что отношения Финляндии и России разрушены
#финляндия
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф