Байден оговорился, перепутав сектор Газа и Украину

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Американский президент Джо Байден дважды перепутал сектор Газа и Украину, в разговоре о гуманитарной помощи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, пишет New York Post.
«В ближайшие дни мы собираемся присоединиться к нашим друзьям в Иордании и другим странам, чтобы доставить по воздуху дополнительное продовольствие и припасы на Украину, и будем стремиться продолжать открывать другие пути на Украину, включая возможность создания морского коридора для доставки больших объемов гуманитарной помощи», — заявил Байден.
Позже он дал понять, что имел в виду Газу, и добавил, что поступающей туда помощи сейчас совсем не достаточно.
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