Байден заявил, что в 2021 году общался с умершим в 2017 году человеком

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Американский лидер Джозеф Байден заявил, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году, об этом пишет Bloomberg.
«И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: «Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли лондонскую Times и узнали, что тысяча человек взломала двери британского парламента, убила по пути нескольких полицейских, чтобы запретить премьер-министру вступить в должность», — рассказал Байден, выступая на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке.
Бывший немецкий канцлер Гельмут Коль, о котором говорит Байден, скончался 16 июня 2017 года.
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