Экс-спикер Маккарти: Байден использует шпаргалки даже на личных встречах

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент США Джо Байден использует шпаргалки даже на небольших частных встречах, заявил бывший спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти в эфире программы Fox Business.
По словам Маккарти, на встречах с лидерами США Байден пользовался телесуфлером. Когда Байден понял, что этого недостаточно, он зачитывал текст вслух. Политик также отметил, что 81-летний президент не смог бы продолжить диалог, если бы тема закончилась.
Заявления Маккарти прозвучали на фоне сообщений портала Axios о том, что Байден использовал блокнот для объяснения своих политических позиций.
Ранее врач Белого дома рассказал, что американский президент страдает от нескольких заболеваний.
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Заявления Маккарти прозвучали на фоне сообщений портала Axios о том, что Байден использовал блокнот для объяснения своих политических позиций.
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Александр Климов