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Экс-спикер Маккарти: Байден использует шпаргалки даже на личных встречах

Бывший спикер Маккарти: Байден использует шпаргалки для общения во время встреч
01 марта 2024, 05:25
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден использует шпаргалки даже на небольших частных встречах, заявил бывший спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти в эфире программы Fox Business.
По словам Маккарти, на встречах с лидерами США Байден пользовался телесуфлером. Когда Байден понял, что этого недостаточно, он зачитывал текст вслух. Политик также отметил, что 81-летний президент не смог бы продолжить диалог, если бы тема закончилась.

Заявления Маккарти прозвучали на фоне сообщений портала Axios о том, что Байден использовал блокнот для объяснения своих политических позиций.


Ранее врач Белого дома рассказал, что американский президент страдает от нескольких заболеваний.

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#джозеф байден
#конгресс сша
#здоровье
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Министры финансов G20 не смогли согласовать итоговое заявление по Украине
Министры финансов G20 не согласовали заявление по Украине вследствие разногласий
01 марта 2024, 05:16

Фото: iStock/Bet_Noire

Министры финансов и главы центральных банков стран «Большой двадцатки» (G20) на встрече в Сан-Паулу не смогли договориться о совместном итоговом заявлении из-за разногласий по Украине, сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники.
По данным агентства, Бразилия, председательствующая в G20, выпустила собственное заявление. Как принимающая страна она пожелала «исключить геополитические кризисы» и сосредоточиться исключительно на экономической политике.

Ранее отмечалось, что государства-участники G20 разошлись во мнениях относительно конфликтов на Украине и в Израиле.

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#g20
#бразилия
#украина
#конфликт
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Венгрия пожелала отправить деньги Африке вместо Украины
МИД Венгрии Сийярто: Будапешт намеревается отправить $18 млн Чаду, а не Украине
01 марта 2024, 03:53

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Венгрия хочет использовать взнос в размере 18 миллионов долларов, который она ранее внесла в Европейский фонд мира, для укрепления безопасности в Чаде вместо отправки оружия на Украину, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.
Выступая на пресс-конференции, организованной совместно с африканской страной, министр Сийярто заявил, что Будапешт не вкладывал средства из «Европейского фонда мира» в поставки оружия Киеву и что, в соответствии с правилами ЕС, доля Будапешта может быть использована для «других целей», важных для европейской безопасности.

Дипломат объяснил, что Венгрия решила направить 18 миллионов долларов на укрепление безопасности в Чаде, создание нового института по подготовке армейских офицеров и повышения потенциала вооруженных сил африканской страны. Будапешт считает, что «это необходимо для дальнейшего улучшения безопасности и стабильности в Чаде».

Ранее Венгрия выступила против того, чтобы Урсула фон дер Ляйен переизбиралась на пост главы Еврокомиссии.

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#венгрия
#украина
#ес
#поставки
#помощь
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Пентагон подписал контракт с Boeing на поставку самолетов P-8A в Канаду и Германию
Пентагон подписал контракт на поставку Канаде и ФРГ самолетов P-8A
01 марта 2024, 03:37

Фото: iStock/Ryan Fletcher

Министерство обороны США подписало контракт стоимостью более 3,4 миллиарда долларов с американской компанией Boeing на закупку и поставку 17 многоцелевых военно-морских самолетов P-8A в Канаду и Германию, передает информационное агентство ТАСС.
Отмечается, что 14 самолетов Boeing P-8A будут направлены в Канаду и 3 – в Германию. Заказ будет выполнен в марте 2028 года.

Ранее в США заявили, что истребители F-16 будут переданы Украине в 2024 году.

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#авиация
#канада
#германия
#сша
#самолет
#поставки
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Сергей Лавров прибыл в Турцию
Захарова: глава МИД Лавров прибыл на Анталийском дипломатическом форуме
01 марта 2024, 02:46

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме, передает пресс-секретарь министерства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Мероприятие пройдет 1-2 марта. Дипломат встретится со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Замминистра Захарова ранее сообщила, что намечено обсуждение широкого круга вопросов с акцентом на текущем состоянии и перспективах «двустороннего взаимодействия в сферах», представляющих взаимный интерес.

Также Лавров обсудит с Фиданом урегулирование конфликта на Украине с учетом интересов России.

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#сергей лавров
#турция
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#мария захарова
#мид рф
#переговоры
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Франция отправит на Украину 100 беспилотников
Министр обороны Лекорню: Париж отправит Киеву 100 беспилотников летом
01 марта 2024, 01:37

Фото: iStock/yucelyilmaz

Министерство обороны Франции заказало у военной промышленности 2 000 беспилотников, 100 из которых будут отправлены на Украину летом, заявил глава ведомства Себастьен Лекорню в социальной сети X.
Напомним, что 26 февраля на парижской конференции, посвященной поддержке Украины, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС могут направить войска на Украину.

Позже глава Министерства обороны Франции Себастьен Лекорню объяснил слова Макрона, уточнив, что в рамках встречи в Париже европейские лидеры обсуждали различные возможности усиления поддержки Киева.

Ранее президент Франции заявил, его слова об отправке войск Киеву были взвешены.

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#всу
#франция
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#беспилотник
#поставки
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Госдеп США предупредил Иран жестким ответом за помощь России в спецоперации
Госдепартамент пригрозил Ирану жестким ответом за поставки России ракет для СВО
01 марта 2024, 01:25

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон и его западные союзники примут жесткие меры, если Иран передаст России баллистические ракеты для применения в СВО, сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам Миллера, Госдепартамент неоднократно публично предупреждал, что «такое партнерство» наносит ущерб Украине, соседям Ирана и международному сообществу.

Ранее Госдеп объявил, что США отказываются от идеи отправки войск и инструкторов Киеву.

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#госдеп
#сша
#иран
#россия
#сво
#помощь
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Совет Безопасности ООН планирует проведение закрытого заседания по атаке на жителей Газы
Совбез ООН проведет закрытое заседание для обсуждения атак на жителей Газы
01 марта 2024, 01:15

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Совет Безопасности ООН проведет в четверг, 29 февраля, закрытое заседание, посвященное нападению на жителей Газы во время раздачи гуманитарной помощи, передает информационное агентство ТАСС.
Согласно программе, заседание запланировано на 16:15 по времени восточного побережья (00:15 по московскому времени пятницы, 1 марта).

Ранее Израиль и ХАМАС заключили соглашение по вопросу доставки в Газу гуманитарной помощи.

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#израиль
#оон
#палестина
#гуманитарная помощь
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Палата представителей США одобрила продление финансирования правительства
Палата представителей США одобрила краткосрочный бюджет во избежание шатдауна
01 марта 2024, 00:02

Фото: iStock/Mikhail Makarov

Палата представителей Конгресса США одобрила проект временных мер по расходам, чтобы предотвратить остановку работы правительства, сообщает New York Times.
Согласно материалам, одна часть государственных структур будет финансироваться до 8 марта, а другая – до 22 марта.

«Мера по временным расходам дает Конгрессу неделю на то, чтобы завершить детали соглашения по одной половине государственных расходов, и еще три недели на переговоры и принятие – по второй», – говорится в статье.

Предложение по бюджету поддержали 320 членов Палаты представителей, 99 выступили против. Отмечается, что позднее по проекту проголосуют сенаторы, после чего он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее сообщалось, что Конгресс США достиг соглашения по вопросу финансирования правительства.

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#финансирование
#конгресс сша
#помощь
#бюджет
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В Польше рассказали, когда закроют границу с Украиной для торговли
Туск: Польша закроет границу с Украиной, если требования Варшавы не услышат
29 февраля 2024, 21:20

Фото: iStock/ValleraTo

Польше придётся пойти на закрытие торговых границ с Украиной, если её требования не будут услышаны в Брюсселе и Киеве, с таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с протестующими фермерами.
«Мы говорили об этом с премьером (Украины) Шмыгалем, премьер Шмыгаль предполагал, что до момента решения на европейском уровне и во время двусторонних переговоров с Украиной Украина готова на закрытие границы, если речь идет о товарообороте», — сообщил Туск.

По его словам, подобное решение будет не самым удачным, однако, Польша не видит другого выхода из нынешнего положения.

Напомним, вспыхнувшие осенью 2023 года польские протесты достигли своего апогея в начале февраля 2024 года. Фермеры требуют прекратить ввозить в страну украинское зерно, поскольку его импорт негативно сказывается на польском сельском хозяйстве.

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#польша
#украина
#зерно
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