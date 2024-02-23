Байден заявил, что он «не подарок», но превосходит Трампа

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Президент США от демократов Джо Байден заявил, что он «не талантлив», но, безусловно, лучше своего предшественник – республиканца Дональда Трампа. С такой оценкой американский лидер выступил на предвыборном мероприятии в Калифорнии, передает ТАСС.
«Я не подарок [по сравнению] со всеми президентами, но я, черт возьми, точно лучше предыдущего парня», – заявил Байден, которого цитируют журналисты Белого дома.Президент также выразил мнение, что его оппонент «поддерживает политическое насилие», не замеченное «ни за одним президентом со времен Гражданской войны» в США.
«Они убили полицейских. Они убили людей», – отметил политик.
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Александр Климов