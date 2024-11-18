Байден отказался комментировать разрешение бить по России

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Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопросы о разрешении атаковать американским дальнобойным оружием российские территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
«В конце своего выступления он не стал отвечать на заданный вопрос об Украине», – говорится в заявлении пресс-пула.
Ранее представители команды Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, допустили, что новая администрация может пересмотреть решение Байдена.
До этого газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.
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NYT: Украина будет использовать ракеты ATACMS на территории Курской области
Александр Климов