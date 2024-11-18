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Байден отказался комментировать разрешение бить по России

Фото: istockphoto/ValleraTo

Фото: istockphoto/ValleraTo

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопросы о разрешении атаковать американским дальнобойным оружием российские территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
«В конце своего выступления он не стал отвечать на заданный вопрос об Украине», – говорится в заявлении пресс-пула.

Ранее представители команды Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, допустили, что новая администрация может пересмотреть решение Байдена.



До этого газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

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#дональд трамп
#сша
#джозеф байден
#украина
#россия
Кадыров рассказал об отправке добровольцев в зону СВО
18 ноября 2024, 01:09

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Чеченская Республика направила еще одну группу добровольцев в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что добровольцы обладают всеми навыками и возможностями, необходимыми для эффективного выполнения оперативных боевых задач. По словам Кадырова, добровольцы отправились на фронт из международного аэропорта Грозного, названного в честь героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

«По прибытии на место дислокации добровольцы вступят в легендарный спецназ "Ахмат" и приступят к полноценному несению службы», – написал глава Чечни

29 октября БПЛА ВСУ атаковали Российский университет спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе. После этого Рамзан Кадыров попросил чаще посылать чеченских добровольцев на СВО. По его словам, самолеты с добровольцами следует отправлять на фронт каждый день, а не раз в неделю, как сейчас.

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#всу
#сво
#добровольцы
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Маск высказался о разрешении США бить ATACMS по России
Маск о разрешении бить ATACMS по России: либералы любят войну
18 ноября 2024, 00:38

Фото: iStock/rarrarorro

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал решение властей США разрешить Киеву атаковать вглубь РФ с помощью оружия дальнего действия. Об этом он написал в социальной сети X.
Он прокомментировал пост пользователя, который заявил, что «либералы любят войну».

«Правда», – подчеркнул бизнесмен.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

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#илон маск
#джозеф байден
#украина
#сша
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В команде Трампа прокомментировали решение Байдена об ударах по России
В команде Трампа допустили пересмотр решения Байдена об ударах вглубь РФ
18 ноября 2024, 00:21

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, может пересмотреть решение своего предшественника Джо Байдена о нанесении ударов американским оружием вглубь российской территории. Об этом ТАСС заявили представители переходной команды Трампа.
«Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», — заявил представитель команды Трампа, отвечая на вопрос о том, пересмотрит ли администрация Трампа разрешение Байдена наносить удары вглубь территории России при помощи американских тактических баллистических ракет ATACMS.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#украина
#россия
#сша
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Зеленский оценил разрешение ВСУ бить вглубь России
Зеленский назвал разрешение ВСУ бить вглубь России частью плана Украины
18 ноября 2024, 00:03

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский оценил разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России. Он упомянул об этом в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«План усиления Украины – это План победы, который я представил партнерам. Одним из главных пунктов является дальнобойность нашей армии. Сегодня многие в СМИ говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», – заявил украинский лидер.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#россия
#сша
#украина
#джозеф байден
#владимир зеленский
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Разрешение на удары ракетами США по России назвали беспрецедентным шагом
Джабаров: разрешение на удары ракетами США по РФ ведет к третьей мировой войне
17 ноября 2024, 23:57

Фото:iStock/Oleg Elkov

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что разрешение наносить удары американскими ракетами вглубь России является беспрецедентным шагом. Его слова цитирует ТАСС.
«Это очень большой шаг к началу третьей мировой войны, и американцы сделают его руками уходящего старца, который ни за что уже не будет отвечать через два месяца», – подчеркнул он.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
#сша
#совет федерации
#джозеф байден
#россия
#курская область
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Захарова высказалась о решении США разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами по РФ
Захарова: Путин уже высказался о решении бить ракетами НАТО по территории РФ
17 ноября 2024, 23:46

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение США разрешить Киеву наносить удары по территории Российской Федерации ракетами большой дальности, напомнив слова президента России Владимира Путина. Об этом пишет РБК.
«Президент [России Владимир Путин] на этот счет высказался», – сообщила Захарова.

В сентябре Путин заявил, что разрешение ВСУ атаковать вглубь РФ с помощью западного оружия дальнего действия будет означать, что НАТО будет напрямую вовлечено в конфликт.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

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#украина
#сша
#мария захарова
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#ракета
#мид рф
#владимир путин
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Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о намерении поставить Киеву ракеты Taurus
Хабек о намерении поставить Киеву ракеты Taurus в случае избрания канцлером ФРГ
17 ноября 2024, 23:38

Фото: iStock/bluejayphoto

Министр экономики и защиты климата ФРГ и кандидат в канцлеры от «зеленых» Роберт Хабек в случае избрания главой правительства разрешит поставку крылатых ракет Taurus Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала ARD.
Журналисты спросили политика, изменил ли бы он решение канцлера Германии Олафа Шольца не передавать данные ракеты Киеву.

«Ответ на этот вопрос – да», – заявил Хабек.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок потребовала поставки Украине дальнобойного оружия. Дипломат не указала прямо на немецкую крылатую ракету Taurus. При этом она уточнила, что такие страны, как Франция и Великобритания, уже поставляют Киеву аналогичное оружие.

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#германия
#ракета
#поставки
#олаф шольц
#украина
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В Госдуме назвали снятие запрета на удары вглубь РФ местью Трампу от Байдена
Белик: разрешение Байдена бить вглубь РФ – месть Трампу
17 ноября 2024, 23:28

Фото: iStock/Oleg Elkov

Снятие США запрета на нанесение Украиной ударов вглубь Российской Федерации с использованием американского оружия является местью президента США Джо Байдена победившему на выборах Дональду Трампу, считает депутат Государственной Думы Дмитрий Белик. Его слова цитирует РИА Новости.
Депутат пояснил, что нынешний американский лидер отомстил «за поражение демократов на выборах», оставив Трампу «негативный переговорный багаж».

«Перед своим уходом Байден плеснул бензина в пламя войны, и запомнится этим в истории», – подчеркнул депутат.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

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#дональд трамп
#госдума
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#ракета
#курская область
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В Конгрессе обвинили Байдена в попытке развязать третью мировую войну из-за ударов вглубь РФ
Тейлор-Грин: Байден пытается развязать третью мировую разрешая удары вглубь РФ
17 ноября 2024, 23:25

Джозеф Байден (фото: kremlin.ru)

Конгрессвумен Белого дома Марджори Тейлор-Грин заявила, что президент США Джо Байден пытается развязать третью мировую войну перед своим уходом, разрешая удары вглубь РФ американским оружием. Об этом она написала в социальной сети X.
Она отметила, что американская общественность, проголосовав за республиканца Дональда Трампа, продемонстрировала, что они «не хотят финансировать иностранные войны».

«Мы хотим решать наши собственные проблемы», – подчеркнула политик.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории Российской Федерации.

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