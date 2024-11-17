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Снятие США запрета на нанесение Украиной ударов вглубь Российской Федерации с использованием американского оружия является местью президента США Джо Байдена победившему на выборах Дональду Трампу, считает депутат Государственной Думы Дмитрий Белик. Его слова цитирует РИА Новости.
Депутат пояснил, что нынешний американский лидер отомстил «за поражение демократов на выборах», оставив Трампу «негативный переговорный багаж».
Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.
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«Перед своим уходом Байден плеснул бензина в пламя войны, и запомнится этим в истории», – подчеркнул депутат.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.
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Александр Климов