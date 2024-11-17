NYT: Украина будет использовать ракеты ATACMS на территории Курской области

Украинские войска несут большие потери в Курской области и теряют лучших из-за прихоти Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире ютуб-канала Deep Dive. По его словам, Зеленский тратит в курском приграничье ресурсы с минимальным оперативным и тактическим успехом.