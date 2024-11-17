NYT: Украина будет использовать ракеты ATACMS на территории Курской области

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Украина первоначально будет использовать ракеты большой дальности ATACMS для защиты своих военнослужащих в Курской области, передала The New York Times (NYT) со ссылкой.
Источники газеты рассказали, что дальнобойное оружие будут использовать «против российских и северокорейских войск» в приграничном регионе.
В статье NYT сообщали, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в первый раз санкционировал применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. Решение приняли, поскольку появилась информация о том, что Россия задействовала на поле боя в Курской области войска КНДР.
Ранее сообщалось, что что с лета 2024 года отношения Киева и Лондона ухудшились, Вооружённые силы Украины перестали получать дальнобойные ракеты Storm Shadow. Причина — нехватка запасов этого оружия у Великобритании и в неэффективном его использовании Украиной, полагает The Times.
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В статье NYT сообщали, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в первый раз санкционировал применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. Решение приняли, поскольку появилась информация о том, что Россия задействовала на поле боя в Курской области войска КНДР.
Ранее сообщалось, что что с лета 2024 года отношения Киева и Лондона ухудшились, Вооружённые силы Украины перестали получать дальнобойные ракеты Storm Shadow. Причина — нехватка запасов этого оружия у Великобритании и в неэффективном его использовании Украиной, полагает The Times.
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Ольга Енгалычева