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Разрешение на удары ракетами США по России назвали беспрецедентным шагом

Джабаров: разрешение на удары ракетами США по РФ ведет к третьей мировой войне
Фото:iStock/Oleg Elkov

Фото:iStock/Oleg Elkov

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что разрешение наносить удары американскими ракетами вглубь России является беспрецедентным шагом. Его слова цитирует ТАСС.
«Это очень большой шаг к началу третьей мировой войны, и американцы сделают его руками уходящего старца, который ни за что уже не будет отвечать через два месяца», – подчеркнул он.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
#сша
#совет федерации
#джозеф байден
#россия
#курская область
В команде Трампа прокомментировали решение Байдена об ударах по России
В команде Трампа допустили пересмотр решения Байдена об ударах вглубь РФ
18 ноября 2024, 00:21

Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, может пересмотреть решение своего предшественника Джо Байдена о нанесении ударов американским оружием вглубь российской территории. Об этом ТАСС заявили представители переходной команды Трампа.
«Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», — заявил представитель команды Трампа, отвечая на вопрос о том, пересмотрит ли администрация Трампа разрешение Байдена наносить удары вглубь территории России при помощи американских тактических баллистических ракет ATACMS.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#украина
#россия
#сша
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Зеленский оценил разрешение ВСУ бить вглубь России
Зеленский назвал разрешение ВСУ бить вглубь России частью плана Украины
18 ноября 2024, 00:03

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский оценил разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России. Он упомянул об этом в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«План усиления Украины – это План победы, который я представил партнерам. Одним из главных пунктов является дальнобойность нашей армии. Сегодня многие в СМИ говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», – заявил украинский лидер.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#россия
#сша
#украина
#джозеф байден
#владимир зеленский
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Захарова высказалась о решении США разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами по РФ
Захарова: Путин уже высказался о решении бить ракетами НАТО по территории РФ
17 ноября 2024, 23:46

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение США разрешить Киеву наносить удары по территории Российской Федерации ракетами большой дальности, напомнив слова президента России Владимира Путина. Об этом пишет РБК.
«Президент [России Владимир Путин] на этот счет высказался», – сообщила Захарова.

В сентябре Путин заявил, что разрешение ВСУ атаковать вглубь РФ с помощью западного оружия дальнего действия будет означать, что НАТО будет напрямую вовлечено в конфликт.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

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#украина
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#владимир путин
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Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о намерении поставить Киеву ракеты Taurus
Хабек о намерении поставить Киеву ракеты Taurus в случае избрания канцлером ФРГ
17 ноября 2024, 23:38

Фото: iStock/bluejayphoto

Министр экономики и защиты климата ФРГ и кандидат в канцлеры от «зеленых» Роберт Хабек в случае избрания главой правительства разрешит поставку крылатых ракет Taurus Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала ARD.
Журналисты спросили политика, изменил ли бы он решение канцлера Германии Олафа Шольца не передавать данные ракеты Киеву.

«Ответ на этот вопрос – да», – заявил Хабек.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок потребовала поставки Украине дальнобойного оружия. Дипломат не указала прямо на немецкую крылатую ракету Taurus. При этом она уточнила, что такие страны, как Франция и Великобритания, уже поставляют Киеву аналогичное оружие.

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#украина
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В Госдуме назвали снятие запрета на удары вглубь РФ местью Трампу от Байдена
Белик: разрешение Байдена бить вглубь РФ – месть Трампу
17 ноября 2024, 23:28

Фото: iStock/Oleg Elkov

Снятие США запрета на нанесение Украиной ударов вглубь Российской Федерации с использованием американского оружия является местью президента США Джо Байдена победившему на выборах Дональду Трампу, считает депутат Государственной Думы Дмитрий Белик. Его слова цитирует РИА Новости.
Депутат пояснил, что нынешний американский лидер отомстил «за поражение демократов на выборах», оставив Трампу «негативный переговорный багаж».

«Перед своим уходом Байден плеснул бензина в пламя войны, и запомнится этим в истории», – подчеркнул депутат.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

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#курская область
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В Конгрессе обвинили Байдена в попытке развязать третью мировую войну из-за ударов вглубь РФ
Тейлор-Грин: Байден пытается развязать третью мировую разрешая удары вглубь РФ
17 ноября 2024, 23:25

Джозеф Байден (фото: kremlin.ru)

Конгрессвумен Белого дома Марджори Тейлор-Грин заявила, что президент США Джо Байден пытается развязать третью мировую войну перед своим уходом, разрешая удары вглубь РФ американским оружием. Об этом она написала в социальной сети X.
Она отметила, что американская общественность, проголосовав за республиканца Дональда Трампа, продемонстрировала, что они «не хотят финансировать иностранные войны».

«Мы хотим решать наши собственные проблемы», – подчеркнула политик.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории Российской Федерации.

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#ракета
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Лавров прибыл в Бразилию на саммит G20
17 ноября 2024, 22:33

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро. Там он примет участие в саммите Группы двадцати (G20), проинформировало ТАСС.
Лавров прибыл в Бразилию из Абу-Даби, где принял участие в международном форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс». На саммите Группы двадцати он возглавляет делегацию Российской Федерации по поручению президента Владимира Путина.

Глава Министерства иностранных дел России выступит 18 ноября на пленарных заседаниях по вопросам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее передавала, что в рамках саммита G20 у Сергея Лаврова пройдёт серия двусторонних переговоров.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Владимира Зеленского не будет на саммите G20 в Бразилии, о чем он сожалеет.

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МИД Абхазии: Попытка госпереворота негативно влияет на отношения с РФ
17 ноября 2024, 22:19

Фото: iStock/ rarrarorro

МИД Абхазии заявило, что попытка государственного переворота в Абхазии наносит урон международному имиджу республики и пагубно влияет на взаимоотношения с Россией.
«Министерство иностранных дел Абхазии расценивает события, имевшие место 15 ноября, как попытку государственного переворота. Произошедшее наносит урон международному имиджу нашей страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником — Российской Федерацией», — передало МИД республики.

В ведомстве отменили, что президент Абхазии Аслан Бжания находится на территории республики и продолжает выполнять свои должностные обязанности. Сейчас принимаются все меры для стабильного обеспечения жизнедеятельности Абхазии, все органы государственной власти функционируют в штатном режиме.

Ранее Аслан Бжания встретился с главами правоохранительных органов. С ними он обсудил вопрос обеспечения безопасности государства в текущей ситуации.

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Оппозиция Грузии будет продолжать протест в центре Тбилиси
17 ноября 2024, 21:48

Фото: РИА Новости/ Стрингер

В Тбилиси оппозиционеры собираются продолжать протестовать против итогов выборов в парламент Грузии, проинформировало РИА Новости.
Представители оппозиционной партии «За перемены» совместно со сторонниками расставляют палатки в центре столицы республики. Палатки устанавливают перед зданием Тбилисского государственного университета в районе Ваке. Параллельно акция проходила перед парламентом Грузии в Тбилиси, но находившиеся там люди перемещаются к университету — они хотят присоединиться к протестующим.

В центре столицы уже образовались крупные пробки. Лидер оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия объявил, что акция с перекрытием дорог будет продолжаться не меньше суток. Один из лидеров коалиции «Единство — Национальное движение» Григол Вашадзе сказал, что происходящее — «предупредительный мирный протест».

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