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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что разрешение наносить удары американскими ракетами вглубь России является беспрецедентным шагом. Его слова цитирует ТАСС.
«Это очень большой шаг к началу третьей мировой войны, и американцы сделают его руками уходящего старца, который ни за что уже не будет отвечать через два месяца», – подчеркнул он.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Александр Климов