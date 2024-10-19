Байден отказался от раскрытия подробностей ответа Израиля на ракетный удар Ирана

Джо Байден (фото: сайт Белого дома)
Президент США Джо Байден перед отъездом из Германии прокомментировал ответ Израиля на ракетную атаку Ирана. Слова американского лидера цитирует информационное агентство ТАСС.
Журналист спросил Байдена, понимают ли Соединенные Штаты, каким будет ответ Израиля на действия Ирана и когда он начнет действовать. Байден ответил утвердительно: «Да и да». При этом он не стал раскрывать детали операции, о которой известно США.
Ранее стало известно, что Израиль может нанести ответный удар по Ирану в ближайшие несколько дней. Однако решение о цели атаки пока не принято.
До этого сообщалось, что США разместят в Израиле систему противоракетной обороны THAAD для перехвата баллистических ракет в случае иранской атаки.
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Ранее стало известно, что Израиль может нанести ответный удар по Ирану в ближайшие несколько дней. Однако решение о цели атаки пока не принято.
До этого сообщалось, что США разместят в Израиле систему противоракетной обороны THAAD для перехвата баллистических ракет в случае иранской атаки.
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Александр Климов