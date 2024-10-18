Собчак раскритиковала «план победы» Зеленского

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале раскритиковала «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского.
По словам Собчак, перспектив в данном плане нет.
Она также извинилась за данную «честную и неприятную публикацию».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы» 16 октября в Верховной раде. План состоит из пяти пунктов. Уточняется, что данная инициатива не раз подвергалась критике и игнорированию со стороны Запада.
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«А новое в плане — что? А ресурс «воевать до последнего украинца» неисчислим? А зачем ЕС и Штатам такой проблемный актив сейчас?» — отметила журналистка.
Она также извинилась за данную «честную и неприятную публикацию».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы» 16 октября в Верховной раде. План состоит из пяти пунктов. Уточняется, что данная инициатива не раз подвергалась критике и игнорированию со стороны Запада.
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Екатерина Коршунова