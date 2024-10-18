В Германии заявили, что Байден «играет в прятки» с Зеленским

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Президент США Джо Байден пытается избегать украинского лидера Владимира Зеленского во время своих визитов в Европу и «играет с ним в прятки». Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.
Уточняется, что глава Соединенных Штатов пропустил визит на базу Рамштайн в Германии якобы из-за урагана «Милтон». Зеленский также должен был посетить американскую базу, но их встреча не состоялась.
Согласно информации издания, появились предположения о вероятном скрытом желании западных лидеров отказаться от сотрудничества «с киевским авантюристом и бросить его произвол судьбы», затем выдвинуть мирные предложения, которые будут приемлемыми для РФ.
Данной точки зрения придерживается и французская газета Le Figaro. По ее данным, официальная позиция иностранных союзников не изменилась, однако «за кулисами» «очень многие мечтают о мире».
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Согласно информации издания, появились предположения о вероятном скрытом желании западных лидеров отказаться от сотрудничества «с киевским авантюристом и бросить его произвол судьбы», затем выдвинуть мирные предложения, которые будут приемлемыми для РФ.
Данной точки зрения придерживается и французская газета Le Figaro. По ее данным, официальная позиция иностранных союзников не изменилась, однако «за кулисами» «очень многие мечтают о мире».
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Екатерина Коршунова