Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В США заявили, что Украине предложат «конкретные шаги» для членства в НАТО

В США заявили, что Украине предложат «конкретные шаги» для членства в НАТО

WP: Украине предложат «конкретные шаги» для вступления в НАТО
06 октября 2024, 08:29
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Украине во время заседания на базе Рамштайн в Германии могут предложить «более конкретные шаги» для вступления в НАТО. Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на неназванного дипломата.
Как сообщает неназванный дипломат, «более конкретные шаги», которые могут предложить Киеву, будут иметь не настолько срочный характер, как хотелось бы Украине. Подробности этого решения не разглашаются.

Согласно информации источника, украинский лидер Владимир Зеленский, который некоторое время назад представил свой «план победы», не получил той реакции, на которую рассчитывал. Но во время предстоящей встречи все может измениться, говорится в материале издания.



Ранее новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что Украина со временем присоединится к НАТО, а Россия не сможет ей помешать, так как у нее «нет права вето». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

FT: Запад рассматривает план раздела Украины по модели ГДР и ФРГ

Против бывшего генсека НАТО подали иск за разжигание конфликта на Украине

В России оценили возможность вступления Украины в НАТО в обход правил
#россия
#радио 1
#права
#украина
#план
#лидер
#дипломат
#нато
#владимир зеленский
#запад
В Сумах после визита Зеленского начались облавы
СБУ и Нацгвардия устроила массовые облавы в Сумах после визита Зеленского
06 октября 2024, 08:55

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские силовые службы проводят контрразведывательные мероприятия на территории города Сумы на севере Украины. Об этом говорится на сайте СБУ.
Отмечается, что данные мероприятия ведутся совместно СБУ, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и Национальной гвардией. Сотрудники силовых служб блокируют проезд на улицах города, останавливают граждан для проверки документов и проводят осмотр мест общего пользования.

Уточняется, что в отношении подозреваемых проводится «дополнительная проверка». Согласно информации издания «Страна.ua», облавы на жителей города начались на следующий день после визита в город президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также:

Сбежавший из тренировочного лагеря экс-боец ВСУ рассказал о пьянстве сослуживцев

В США заявили, что Украине предложат «конкретные шаги» для членства в НАТО

В Верховной раде призвали напасть на Белоруссию
#проверки
#проезд
#город
#всу
#сбу
#украина
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Брянской области силы ПВО сбили беспилотник
06 октября 2024, 08:17

Фото: iStock/e-crow

Российская система ПВО сбила дрон самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
По словам главы Брянской области, в результате попытки вражеской атаки никто не пострадал. Разрушений в регионе также нет, добавил Богомаз.

Уточняется, что сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Минобороны раскрыло обстановку на Купянском направлении

Российский лейтенант под обстрелами взял под контроль пулеметное гнездо ВСУ

Военкор Стешин: Российские мастера разработали беспилотник «Молния» с ИИ
#беспилотник
#контроль
#сотрудники
#минобороны
#дрон
#вс рф
#всу
#пво
#спецоперация
#брянская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны раскрыло обстановку на Купянском направлении
06 октября 2024, 06:50

Фото: Минобороны РФ

Мобильные стрелковые подразделения российской группы «Запад» уничтожили пехотные и пулеметные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении фронта. Об этом сообщило Министерство обороны, информирует РИА Новости.
По данным ведомства, самолет-разведчик передал координаты цели экипажу БМП-3, который занял закрытую огневую позицию и открыл огонь по украинской пехоте из 100-мм пушки.

В результате обстрела был уничтожен один автомобиль ВСУ. Машина перевозила личный состав и боеприпасы, а также проводила ротацию.

Ранее сообщалось, что российские войска сформировали первый «мешок» для ВСУ под Купянском в Харьковской области. В дальнейшем российская армия планирует постепенно укреплять эти «мешки», создавая неприятные условия для противника.

Читайте также:

На правом берегу Днепра обнаружили западные танки и БМП Bradley

На Украине разочаровались «планом победы» Зеленского

Российский лейтенант под обстрелами взял под контроль пулеметное гнездо ВСУ
#всу
#вс рф
#военные
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший военный ВСУ раскрыл недостаток танка Leopard
РИА Новости: в старом танке Leopard можно свариться из-за отсутствия вентиляции
06 октября 2024, 05:43

Фото: istock/Dmitry Andreev

В старых немецких танках Leopard отсутствует вентиляция. О недостатках этой техники в интервью РИА Новости рассказал бывший танкист, служивший в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
«Какого года он – не знаю, но достаточно старый, потому что там нет вентиляции… 2А6, 2А7, 2PL, во всех есть вентиляция, на тех, на которых обучались мы, нет. То есть туда залазишь, в танк на 10 минут, заглохший, даже не заводили его, и уже можно свариться там», – рассказал бывший танкист.

После мобилизации экс-военнослужащего отправили на обучение в Польшу. Там ему удалось сбежать и обосноваться в Германии в качестве беженца.

Ранее украинский военнопленный Василий Палий рассказал, что его мобилизовали, несмотря на алкоголизм и проблемы со здоровьем. По его словам, он продолжал употреблять алкоголь даже на фронте. В ВСУ за пьянство наказывали сурово, но это не останавливало украинских солдат.

Читайте также:

Подбитый в зоне СВО танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод»

Российский офицер рассказал, что мешало штурму Угледара

Житель освобожденной Новогродовки два года скрывался от мобилизации в ВСУ
#польша
#германия
#украина
#всу
#военные
#танки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На правом берегу Днепра обнаружили западные танки и БМП Bradley
06 октября 2024, 04:12

Фото: iStock/Michele Urs

Разведчик добровольческой отряда группировки войск Днепр (позывной «Пух») сообщил, что на правом берегу Днепра в направлении Херсона замечена бронетехника стран НАТО, в том числе танки и БМП «Bradley», переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ), передает РИА Новости.
По его словам, российские войска заметили большое количество вооружения НАТО.

«Работают очень и минометные расчеты, и польский миномет, который бесшумный, которого не слышно, и танки. На том берегу прострелы идут хорошие», – сказал он.

Ранее сообщалось, что российские войска сформировали первый «мешок» для ВСУ под Купянском в Харьковской области. В дальнейшем российская армия планирует постепенно укреплять эти «мешки», создавая неприятные условия для противника.

Читайте также:

На Украине разочаровались «планом победы» Зеленского

Российский лейтенант под обстрелами взял под контроль пулеметное гнездо ВСУ

Боец ВС РФ рассказал о выводе своих товарищей из окружения ВСУ
#нато
#танки
#вс рф
#харьковская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский лейтенант под обстрелами взял под контроль пулеметное гнездо ВСУ
06 октября 2024, 01:55

Фото: istockphoto/zim286

Российский лейтенант Рамазан Кантулаев, командуя штурмовым подразделением в зоне проведения специальной военной операции (СВО), несмотря на огонь противника, сумел занять и удержать важный рубеж. Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, Кантулаеву удалось занять и уничтожить пулеметное гнездо вместе с 10 украинскими военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Грамотно организовав разведку, Рамазан обнаружил наиболее безопасные и скрытые пути подхода к позициям врага. Определив направления атаки штурмовых группам, лично возглавил одну из них. Дождавшись темного времени суток, штурмовики по сигналу перешли в наступление», – подчеркнул в оборонном ведомстве.

По данным Министерства обороны, когда рубеж был занят, Кантулаев сразу же занял оборонительную позицию. Несмотря на попытки противника выбить его с позиции, группе Кантулаева удалось удержать позиции до прибытия подкрепления.

Ранее сообщалось, что российские войска создали первый «мешок» для ВСУ под Купянском в Харьковской области. В дальнейшем российские войска планируют постепенно укреплять эти «мешки», создавая неприятные ситуации для противника.

Читайте также:

Боец ВС РФ рассказал о выводе своих товарищей из окружения ВСУ

«Интим-услуги»: стало известно, чем занимаются женщины-наемницы в ВСУ

Журналист из Австралии назвал атаку на Белгород оружием Запада терактом НАТО
#минобороны рф
#всу
#вс рф
#харьковская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны раскрыли назначение мотоциклов в зоне проведения СВО
МО: мотоциклы используются бойцами ВС РФ для штурмов и подвоза боеприпасов
06 октября 2024, 00:17

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) активно используют мотоциклы для участия в штурмах, а также для доставки боеприпасов и продовольствия на опорные пункты. О целях такого использования мотоциклов рассказала в Telegram-канале пресс-служба Министерства обороны РФ.
Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки Вооруженных сил РФ «Запад» добавили, что мототехника позволяет значительно сократить время на переброску в зоны проведения боевых действий. Военнослужащие мотострелковых подразделений рассказали, что постоянно совершенствуют свои мотоциклы.

Ранее сообщалось, что мотострелки из группы войск «Запад» захватили 41 позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они также уничтожили пять вражеских гаубиц и восемь минометов, в том числе британского и американского производства.

Читайте также:

В Минобороны доложили последние новости СВО

В ВСУ официально подтвердили потерю Угледара

Бойцы ВСУ в Угледаре рассказали о злости на командиров
#мотоцикл
#минобороны рф
#вс рф
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о срочном перебросе «элитной» бригады ВСУ в Курскую область
«РВ»: ВС РФ уничтожают срочно направленную в Курскую область элитную бригаду ВСУ
05 октября 2024, 23:28

Фото: iStock/Evgeny555

Российские войска активно уничтожают технику и личный состав 47-й «элитной» бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была срочно переброшена в Глушковский район Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
По данным источника, 3-й батальон бригады «Магура» был срочно переброшен из Покровского района в Курскую область и сейчас несет первые потери. На кадрах видно, как боевых машины пехоты (БМП), в том числе американские Bradley и танки Abrams, подбиты и брошены противником.

Ранее 47-я бригада ВСУ уже потерпела поражения близ Работино и Авдеевки, но успела сменить пять составов, продолжая вести бои в Донбассе.

Ранее появились кадры «дороги смерти» ВСУ на Курском фронте. Российские войска атакуют вражеские машины с помощью артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Читайте также:

Российский боец рассказал, как ВСУ готовились сдать Угледар

Российский боец Шаман рассказал об оставшихся среди жителей Угледара детях

Минобороны: Российские военные захватили в Угледаре трофейное западное оружие
#россия
#украина
#курская область
#бпла
#танки
#всу
#вс рф
#авдеевка
#работино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военкоры заявили о создании первого «мешка» возле Купянска
«РВ»: армия РФ создала первый «мешок» для ВСУ возле Купянска
05 октября 2024, 23:04

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска провели первую «зачистку» украинских войск под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Ворнколы Русской Весны». В дальнейшем российские военные планируют создать неудобную ситуацию для ВСУ и постепенно сужать «тупик». По сравнению с другими направлениями ситуация менее критична, но не в пользу ВСУ. В данный момент речь идет не о внезапном прорыве или атаке большими силами, а о постепенном продвижении», - сказал военный корреспондент. Официальные лица подчеркнули, что в ближайшее время на месте событий могут появиться еще три «мешка». Ранее Министерство обороны сообщило, что под контроль России перешли села Вишневое, Култой Яр, Верхнекаменское, Макеевка и поселок городского типа Нереповка. Российские войска также взяли под контроль город Угурдаль.
Отмечается, что в дальнейшем российские военные планируют создать неудобную ситуацию для ВСУ и постепенно сужать «мешок».

«Ситуация по сравнению с другими направлениями не критична, но не в пользу ВСУ. Речь не идет сейчас о внезапном прорыве или наращивании большого кулака для удара, а о постепенном продвижении», – подчеркнули военные корреспонденты.

Отмечается, что в ближайшее время на месте событий могут появиться еще три «мешка».

Ранее Министерство обороны сообщило, что под контроль России перешли села Вишневое, Крутой Яр и Верхнекаменское, город Макеевка и поселок городского типа Нелеповка. Российские войска также взяли под контроль город Угледар.

Читайте также:

ВСУ покидают позиции из районов Горняка и Кураховки в ДНР

Пленённый под Угледаром украинец Мельник поблагодарил бойцов ВС РФ за спасение

Столтенберг допустил вступление Украины в НАТО без утраченных территорий
#всу
#вс рф
#военкор
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате