В США заявили, что Украине предложат «конкретные шаги» для членства в НАТО

Фото: iStock/Michele Ursi
Украине во время заседания на базе Рамштайн в Германии могут предложить «более конкретные шаги» для вступления в НАТО. Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на неназванного дипломата.
Как сообщает неназванный дипломат, «более конкретные шаги», которые могут предложить Киеву, будут иметь не настолько срочный характер, как хотелось бы Украине. Подробности этого решения не разглашаются.
Согласно информации источника, украинский лидер Владимир Зеленский, который некоторое время назад представил свой «план победы», не получил той реакции, на которую рассчитывал. Но во время предстоящей встречи все может измениться, говорится в материале издания.
Ранее новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что Украина со временем присоединится к НАТО, а Россия не сможет ей помешать, так как у нее «нет права вето». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
FT: Запад рассматривает план раздела Украины по модели ГДР и ФРГ
Против бывшего генсека НАТО подали иск за разжигание конфликта на Украине
В России оценили возможность вступления Украины в НАТО в обход правил
Согласно информации источника, украинский лидер Владимир Зеленский, который некоторое время назад представил свой «план победы», не получил той реакции, на которую рассчитывал. Но во время предстоящей встречи все может измениться, говорится в материале издания.
Ранее новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что Украина со временем присоединится к НАТО, а Россия не сможет ей помешать, так как у нее «нет права вето». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
FT: Запад рассматривает план раздела Украины по модели ГДР и ФРГ
Против бывшего генсека НАТО подали иск за разжигание конфликта на Украине
В России оценили возможность вступления Украины в НАТО в обход правил
Екатерина Коршунова