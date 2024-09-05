Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече группы Rammstein в Германии в эту пятницу. Об этом сообщении пишет издание Der Spiegel.
Отмечается, что он будет участвовать в этой встрече, чтобы просить у союзников ещё больше вооружении, в том числе ракеты дальнего радиуса действия и средства противовоздушной обороны (ПВО).
Кроме того ожидается, что на встрече будет присутствовать глава Минобороны Германии Борис Писториус, что безусловно придаст этому мероприятию политический характер.
Напомним, что российская сторона убеждена, что передача оружия Украине мешает мирному урегулированию конфликта, а также вовлекает страны НАТО в конфликт.
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Кроме того ожидается, что на встрече будет присутствовать глава Минобороны Германии Борис Писториус, что безусловно придаст этому мероприятию политический характер.
Напомним, что российская сторона убеждена, что передача оружия Украине мешает мирному урегулированию конфликта, а также вовлекает страны НАТО в конфликт.
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Анастасия Чинкова